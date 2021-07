INE deslinda a Morena de promoción de consulta popular

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, encabezada por el consejero Ciro Murayama no dictó medidas cautelares para exhortar a Morena. (Cuartoscuro)

Una queja interpuesta por el Partido Acción Nacional (PAN) contra Morena, por realizar difusión de la consulta popular del 1 de agosto, fue declarada improcedente por la Comisión de Quejas del Instituto Nacional Electoral (INE).

El proyecto de dictamen señaló que el partido no violó la ley "porque la difusión de la consulta no fue indebida", ya que no se contrataron tiempos en radio y televisión.

La Comisión de Quejas y Denuncias del INE, encabezada por el consejero Ciro Murayama no dictó medidas cautelares para exhortar a Morena a que se abstenga de continuar con dicha difusión, a través de redes sociales y páginas de internet, incluso de promoción puerta por puerta.

El dictamen sostiene que "no hay evidente ilegalidad sobre los hechos denunciados" y que "no hay pruebas de que funcionarios o servidores emanados de Morena hayan sido instruidos a contratar o adquirir tiempos en radio y televisión para influir en la opinión ciudadana".

Pese a la consideración del INE, ha sido evidente que militantes de Morena, incluidos integrantes de su dirigencia nacional –como la secretaria general del partido, Citlalli Hernández– han promocionado la consulta bajo el tema de "juicio a expresidentes", lo que se ha especificado que no es preciso.

Los panistas andan nerviosos con el #JuicioAExPresidentes.



¿Durante su "gira nacional" @RicardoAnayaC no se enteró del clamor popular que exige justicia?



¿A qué estado de derecho se refiere? ¿Al que ha dejado en el olvido y en la impunidad a Ayotzinapa, Guarderia ABC, etc? pic.twitter.com/1LaodIXDpY — Citlalli Hernández M (@CitlaHM) July 13, 2021

El dictamen fue aprobado por unanimidad de los consejeros que integran la Comisión de Quejas y Denuncias, este viernes, Ciro Murayama, Adriana Favela y Claudia Zavala.

Hace unos días, esta Comisión sancionó la promoción del Programa Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores, que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias matutinas, por lo que se dictaron medidas cautelares al respecto.

Se ordenó retirar, en un plazo máximo de tres horas, eliminar o modificar publicaciones oficiales de dicha conferencia del 19 de julio en que el mandatario y funcionarios de gobierno se refirieron al tema.

En ese caso el INE consideró que las declaraciones del presidente sí constituyen difusión de propaganda gubernamental en un período de veda de propaganda gubernamental a causa de la consulta.

También se ordenó a la vocería de la Presidencia de la República y al Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales (Cepropie) "abstenerse de presentar, difundir y publicar cualquier propaganda gubernamental contraria a la Constitución, así como aquellas que vulneran la imparcialidad y neutralidad establecida en los principios constitucionales".

Además, se dio vista a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que estudiará el fondo del tema para emitir la resolución correspondiente.

DEJE LA FARSA Y APLIQUE LA LEY: ONG A AMLO SOBRE CONSULTA

A través de un comunicado, la ONG Misión Rescate México asegura que la consulta a del 1 de agosto es un show, es una farsa que, sólo le sirve al Presidente para mantenerse en campaña y para pretextar que él sí quiere combatir la corrupción.

"Presidente: use todo el poder en contra de los corruptos de antes y de ahora, y deje de lavarse las manos con la consulta. Basta de perder tiempo y dinero público en shows partidistas. Utilice todos los instrumentos legales y el peso del gobierno para castigar a presuntos corruptos del pasado y del presente", se puede leer en el comunicado.

En este sentido, la ONG le pidió al presidente López obrador que investigue toda la red de corrupción y aplique el peso de la Ley a los políticos del sexenio pasado, así como investigar los cientos de millones de pesos de propiedades de Manuel Bartlett y su familia.

Además, de investigar y aplicar la Ley al matrimonio Ackerman Sandoval por sus propiedades, y la denuncia de los bienes de su exsecretario de Seguridad, Alfonso Durazo y de sus negocios con el crimen organizado.

La ONG informó que, más de 15 mil mexicanos ya han firmado su campaña en la plataforma CitizenGO para que "demuestre su compromiso con la corrupción y meta a la cárcel a los corruptos de antes y a los de ahora".

"La farsa está destinada al fracaso, pues ahora es legal y se requiere que participe casi el 40 por ciento del listado nominal para que sea vinculante, es decir, que se aplique la Ley. Y sus subordinados en Morena y en algunos gobiernos municipales han comenzado a presionar a los trabajadores para que vayan a la farsa para que las tomas de los medios 'reflejen' esa asistencia".

Para finalizar, la ONG hizo un llamado a los mexicanos que trabajan en los gobiernos de Morena para que antepongan su dignidad a esta farsa política, con la cual, además, "se estarán tirando a la basura 528 millones de pesos".

MJP