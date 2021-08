INE cede tiempos oficiales a la SEP para Aprende en Casa 3.0

El INE respondió a la petición de la Secretaría de Educación Pública para que partidos políticos cedan sus tiempos oficiales a la difusión de programas educativos ante el regreso a clases. Por unanimidad los consejeros aprobaron esta solicitud tras un análisis del tema; sin embargo, no todos los partidos políticos nacionales y locales aceptaron hacerlo, aunque no lo expresaron de manera tácita porque no respondieron a dicha petición.

En su debate los consejeros electorales mostraron desacuerdo, pues algunos consideraron que no responder se considera como un sí implícito; mientras que otros señalaron lo contrario y plantearon esto podría interpretarse como una imposición y violación a un derecho.

La consejera Adriana Zavala destacó que si los partidos nacionales o locales no estuvieron de acuerdo con la medida hubieran tenido oportunidad de impugnar "y no lo hicieron, por eso el oficio quedó firme", dijo.

De los 79 partidos políticos nacionales y locales sólo 10 respondieron que sí a la petición de la SEP, entre los cuales están PRI, Morena y Fuerza por México. Pero 65 no respondieron. Los partidos locales Equidad, Libertad y Género de CDMX, Partido Duranguense, Encuentro Social de Hidalgo y Partido Cardenista de Veracruz respondieron claramente que no.

El consejero Jaime Rivera aclaró que en realidad la cesión de estos tiempos no es representativa porque no significa una renuncia a sus derechos sino una limitación a "los tiempos que pudieran utilizarse en canales multiprogramados destinados a clases a distancia por la pandemia... Es una fracción mínima en general de los tiempos que disponen".

SIN RESPALDO DE AUTORIDADES EN LA 3 DE 3

Los consejeros electorales también aprobaron los resultados de las declaraciones 3 de 3 contra la violencia de género que presentaron los candidatos al Congreso federal. En general encontraron que el 99% de la muestra de las declaraciones revisadas, probaron la veracidad de sus dichos.

En su participación la consejera Carla Humphrey precisó que en la revisión de esta muestra aleatoria (mi1 177 casos) las autoridades federales sí respondieron a los requerimientos hechos por el INE para corroborar esta información. No obstante, la respuesta de las autoridades locales fue otra.

"De 156 autoridades locales, 146 respondieron al menos un requerimiento. Pero no respondieron ningún requerimiento las autoridades de Baja California, Aguascalientes, Coahuila, Nuevo León, Ciudad de México y Estado de México", dijo.

Las homonimias fueron también otro obstáculo porque tuvieron que practicar varias revisiones para aclarar si las personas en cuestión eran los candidatos registrados o sólo coincidencias de nombres con terceras personas. Todos los casos fueron aclarados.

"Hago un llamado para ir más lejos", dijo Humphrey, "no es suficiente y debemos avanzar con superar el tema de garantizar un modo honesto de vida en las candidaturas que se presenten para todos los cargos de elección popular. El formato 3 de 3 es un mensaje contundente y claro de cero tolerancia", enfatizó. Y propuso incorporarlo en la ley de cinco entidades federativas.

La consejera Dania Ravel afirmó que en futuras elecciones es importante implementar esta declaración 3 de 3 pues el electorado debe conocer si un aspirante al Congreso ha cometido conductas de violencia contra las mujeres en razón de género.

La consejera Adriana Favela enfatizó que también es responsabilidad de los partidos políticos tener cuidado en verificar quiénes son sus candidatos a un cargo de elección popular. Y aclaro que es una responsabilidad compartida con las autoridades electorales para no conceder registros a personas agresoras.

"Es importante hacer un llamado a tribunales electorales locales y aquellos Oples que también resuelvan de manera directa los casos de violencia política contra las mujeres por razón de género", concluyó.

