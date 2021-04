INE cancela 9 candidaturas a diputaciones federales de Morena

Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobaron cancelar el registro a nueve aspirantes a diputaciones federales de Morena en los estados de México, Michoacán, Hidalgo y Colima. La sanción fue impuesta fue porque los precandidatos no entregaron en tiempo y forma sus informes de precampaña.

Al igual que en los casos de aspirante a gobernador en Guerrero y Michoacán, correspondiente a Félix Salgado y Raúl Morón, respectivamente; algunos candidatos a diputados federales dijeron no ser precandidatos, lo que fue calificado como una falta "grave mayor".

La sanción se individualizó conforme a los criterios marcados por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). El partido tendrá, entonces, 48 horas para sustituir sus candidaturas, a partir de que se le notifique de manera oficial.

El tema abrió un debate entre el representante de Morena ante el INE, Sergio Gutiérrez, quien acusó al consejero presidente, Lorenzo Córdova, de ser un "árbitro arbitrario", pues afirmó que la sanción es desproporcionada.

"Hay que moderar esta actitud errática", dijo, "es algo arbitrario de su parte hacia Morena, los sostenemos y reafirmamos. Si lo suyo es la arena de debate, porque sus argumentos son de debate y políticos, está generando un debate tendencioso".

"Y, cuando lo hace, deja de ser árbitro para ser arbitrario; y cuando el árbitro se vuelve arbitrario entendemos que quiere jugar. Y si quiere jugar debería de pasar a otra situación en este proceso electoral", dijo.

Lorenzo Córdova le respondió que hubo 6 mil precandidatos que sí cumplieron sus informes y muchos fueron de Morena. Y reiteró que, sin informe de fiscalización, la autoridad electoral no puede determinar el origen del financiamiento en campañas políticas.

"Cuando la intención desde el inicio fue burlar la fiscalización, diciendo que ´no se es precandidato´ y –usted ha leído bien las sentencias– las Salas han confirmado que se trató de precandidatos pese a lo que se diga".

"La Sala confirmó que hubo actos de proselitismo, aunque muchos digan que no. La Sala confirmó que debieron presentar un informe y no se hizo", dijo Córdova sin dar nombres de ningún candidato.

Y remató "no le demos vuelta ¿Presentaron informes de precampaña, sí o no? No. ¿Tenían obligación de presentarlos, sí o no? Sí. Ese es el dato que estamos sancionando, porque no se pudo fiscalizar".

Córdova reiteró que la ley marca que estas acciones pueden sancionarse desde una amonestación hasta la pérdida del registro, "estamos valorando que se trata de faltas muy graves", precisó.

"Aquí nos pusieron para votar en conciencia, no para votar con presiones ni amagos. Cada quien haga lo que tenga que hacer", señaló.

Puntualizó al morenista que el 95 % de los acuerdos del Consejo han sido validados por el Tribunal Electoral, según estadísticas. Y aplaudió que en esta ocasión Gutiérrez moderó su discurso dejando a un lado los adjetivos.