INE aprueba acuerdo de paridad de género tras amago de partidos

Consejeros del Instituto Nacional Electoral aprobaron por 9 votos a favor y 2 en contra el acuerdo de paridad de género que establece que al menos, siete de las candidaturas de 15 aspirantes a gobernador para 2021, sean ocupados por mujeres. En su participación el consejero presidente Lorenzo Córdova respondió a los partidos políticos que amenazaron ayer con impulsar una controversia constitucional en su contra, que el instituto no legisla, pero sí adopta medidas legislativas "que contribuyan a concretar en los hechos el mandato constitucional en condiciones de equidad certeza y legalidad".

Aclaró que este acuerdo no sustituye al legislador local y precisó que la última versión del acuerdo (mismo que La Silla Rota dio a conocer esta mañana) recoge algunas preocupaciones planteadas por los partidos por lo que se eliminó la creación de bloques de competitividad y se redujo el número de candidaturas femeninas de 8 a 7.

La consejera Carla Humphrey señaló que la postura del INE es histórica y que la propuesta es responsable. Adriana Favela defendió que los partidos políticos deberían defender la paridad de género "porque parece que esta medida no les agrada del todo", acusó. Por su parte Claudia Zavala respaldó que éste sí es un tema de paridad y no de constitucionalidad. "El INE está aplicando la ley, no la está creando", aclaró. Por su parte el consejero Ciro Murayama llamó a los legisladores a no temer en las consecuencias de que han aprobado en el Congreso. "Bienvenidos a la paridad", celebró.

VOTOS EN CONTRA

El consejero José Roberto Ruiz matizó su postura y dijo estar de acuerdo en el tema, pero no avalar la forma en como propone abordarlo el instituto. "Me parecería un fraude a la ley decir vamos a regular a los partidos, pero sobre algo que es local", dijo. Y respaldo la postura del PAN en el sentido de que los cargos son unipersonales.

Por su parte Uuc-kib Espadas argumentó que la medida que promueve el acuerdo es autoritaria y centralista dado que y comenzó el proceso electoral. "Muy probablemente será impugnada y eso me parece muy bien, el control constitucional y legal es fundamental, esto tendrá efectos disruptores en los estados".

¿Y QUÉ DIJERON LOS PARTIDOS?

Los partidos políticos, que tienen voz pero no voto durante las sesiones, manejaron con cautela su posicionamiento a sabiendas del costo político que esto implicaría en términos de votación. El perredista Ángel Ávila advirtió que el INE sí está legislando ante la falta de una legislación por parte del congreso.

"Esperamos que este tipo de medidas sean de carácter extraordinario, que el INE se apegue a la ley y que sólo en condiciones como éstas, en donde la ley no es clara ni específica, tengamos que llegar a legislar a petición del INE una demanda justa", dijo, para agregar que "no traicionará al electorado".

El panista Antonio Martín del Campo repitió el discurso de los senadores panistas ayer. "Puede haber alguna controversia constitucional y eso tumbará este acuerdo que tiene dos deficiencias, son el tiempo y que en los cargos unipersonales no debe existir la cuestión de género", señaló. En el mismo sentido la representante blanquiazul, Mariana de Lachica, reiteró que el INE invade la autonomía del Congreso.

El representante de Morena Alejandro Viedma, recalcó que los consejeros electorales no son legisladores y respaldo la postura de Ricardo Monreal ayer. "El Tribunal Electoral les ordenó responder una consulta, no que expidieran un criterio" y exhorto a los consejeros escuchar a la cámara alta. Paradójicamente, dos horas después matizo su declaración y adelantó que pese a su desacuerdo, Morena no impugnar este acuerdo ante el Tribunal Electoral.

Cauto, el representante del PRI Rubén Moreira, adelantó que respetaría la decisión de los consejeros electorales y emitió un discurso más político "para acabar con el patriarcado".

Por su parte los nuevos partidos (que debutaron políticamente) aseguraron de manera estratégica su respaldo al INE. Redes Sociales Progresistas -de la maestra Elba Esther Gordillo- aseguró que impulsarán un número mayor a las 7 candidaturas femeninas al cargo de gobernador. Fuerza Social por México aseguró que no sería "insensible a las demandas de las mujeres".

Ante la posibilidad de una impugnación ante el Tribunal Electoral, la comisión de Igualdad de Género de la cámara de Diputados expuso su preocupación e hizo un llamado a respaldar al INE con el fin de fortalecer décadas de trabajo en defensa de la paridad de género.

Guadalupe Almaguer, diputada perredista, integrante de la comisión y representante del PRD ante el INE, leyó el documento durante la sesión. "Para aquellos que alegan que ya se tienen avanzados los procesos internos de selección de candidatos y candidatas, les recordamos que hasta el momento no se han emitido convocatorias partidistas y cualquier acción de supuesta ventaja al respecto, resulta ser ilegal en el proceso", señaló.

"La democracia es y será con las mujeres al frente de las decisiones públicas y eso sólo se logra ganando elecciones", dijo. por su parte la diputada priista Cinthya López, respaldó la postura de su partido en su cuenta de Twitter.

La diputada federal Cynthia López celebró la votación del INE y censuró la postura de PAN y Morena durante la sesión. "Fue una lucha difícil que estuvimos impulsando en la cámara de Diputados, sí hubo resistencia de algunos actores políticos. Vergonzosa la postura de PAN y Morena durante la sesión. México da un paso agigantado en materia de paridad, habrá siete candidatas mujeres de un total de 15 gubernaturas".

Por su parte Laura Rojas, expresidenta de la Mesa Directiva en el congreso, señaló en su cuenta de Twitter que la representante de su partido habló sin conocimiento del tema. "Habló en contra, ignorando la posición de los grupos parlamentarios que hemos pugnado por la paridad. No sólo no me representa, me apena. Pedimos congruencia".

