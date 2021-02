"Indigna" y "desvergonzada": así debaten senadoras sobre covid y vacuna

"Gente indigna y desvergonzada" y "yo no soy pluri" fueron algunas de las frases que utilizaron senadoras del PAN y Morena durante la discusión de un punto de acuerdo en la Comisión de Salud, para solicitar información sobre la compra de vacunas para la covid-19.

Este miércoles, la Comisión votó en contra un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Salud y a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) el detalle de los procedimientos de compra de vacunas.

Pese a la importancia del tema, la discusión giró en torno acusaciones y reclamos políticos que hicieron las senadoras Lilly Téllez (PAN), Antares Vázquez y Margarita Valdez (Morena). Incluso, la senadora Martha Márquez (PAN) propuso su renuncia a la Comisión.

Mientras las senadoras Antares Vázquez y Martha Lucía Mícher argumentaron que el punto de acuerdo no era necesario porque "todo se dice en las mañaneras", la senadora Lilly Téllez afirmó que ella solicitó información que no le han respondido.

"Hace más de un mes que pedí preguntas muy específicas a la Secretaría de Salud y están tan desorganizados que me pidieron más días para poder responder. Las senadoras que protegen a sus jefes políticos como Marcelo Ebrard, ustedes respondan las preguntas que envié, porque dicen que sobra la información.

"¿Qué se tiene que hacer para que les despierte un poco la dignidad y la vergüenza senadoras? No llegaron aquí a proteger al presidente y sus ocurrencias", dijo Lilly Téllez.

En respuesta, la senadora Margarita Valdez le increpó que se hubiera cambiado de partido -de Morena al PAN-; y la senadora Antares Vázquez la llamó "desvergonzada" e "indigna".

"Debemos proseguir ya con la votación de este asunto y no estar atendiendo a personas indignas y desvergonzadas que se han dedicado a desinformar, no vale la pena, no son tan importantes esas gentes. No vamos a estar satisfaciendo el ego inflado de ciertas personas que se dedican al show mediático", dijo la senadora Antares Vázquez.

Luego de que el punto de acuerdo se votara en contra, la senadora Martha Márquez (PAN), quien lo promovió, se dijo avergonzada del nivel de discusión que se dio en la Comisión y propuso su renuncia, a cambio de que también la presentara el presidente.

"Es vergonzosa esta sesión, es vergonzoso ver senadores diciendo que ya está todo en las mañaneras. No señores, para eso somos senadores, porque podemos tener información privilegiada y de primera mano, de la Secretaría de Salud.

"Mi hijo de 10 años me preguntó el otro día ´¿por qué no renuncias mamá, si no están haciendo nada?´. A mí sí me avergüenza que no estemos haciendo nada como Comisión de Salud, vergonzoso es que ni un punto de acuerdo nos podamos dar", reclamó.

#Nación | Por su parte, la senadora Martha Márquez

En entrevista con La Silla Rota, Martha Márquez afirmó que "un punto de acuerdo es lo mínimo que puede hacer un legislador", y que el voto en contra de los senadores de Morena "sólo demuestra su ignorancia" sobre el quehacer legislativo.

También aseguró que el punto de acuerdo se presentó con el fin de que el gobierno detalle los procesos de compra de vacunas fuera del acuerdo Covax, del que ya se dijo que hay desabasto para poder atender la demanda de vacunas.

"Las vacunas no se están comprando de manera transparente. El punto de acuerdo lo presenté en diciembre, para que el gobierno fuera por todos los medios y por todos los fabricantes, que se intente por todos los medios, porque era predecible que el mercado se saturara, que es lo que ya está pasando", detalló.

Para la legisladora es relevante que el gobierno, a través de la Secretaría de Salud y la Cofepris, sea preciso en cuanto a por qué no es posible comprar más vacunas y que no se limite a un acuerdo para poder conseguirlas.