Independientes, legisladores de segunda en el Congreso

Eso fue justo lo que pasó aquí en Jalisco, no se reconocía en el reglamento mi participación sin embargo luchamos y logramos presidir una comisión, participar en cinco comisiones más, poder tener acceso a la Junta de Coordinación Política, no nos quedamos cruzados de brazos, demostramos que si estábamos hechos para poder construir cambios a partir de reconocimiento de la sociedad y es justo lo que creo que va a volver a suceder. No nos vamos a quedar cruzados frente a la partidocracia y frente a quienes quieran destruir la voluntad popular. Somos bien entrones y no nos vamos a achicopalar”.