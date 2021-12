Indaga FGR corrupción en Cofepris de Quintana Roo; auditan a más estados

La titular de la Comisión de Operación Sanitaria de la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios (Cofepris), Bertha Alcalde Luján, recibió en septiembre pasado denuncias de corrupción en contra de verificadores de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios de Quintana Roo.

En entrevista con La Silla Rota, Alcalde Luján explicó que, de acuerdo con dichas denuncias, algunos verificadores presuntamente cobraban mordidas a laboratorios dedicados a realizar pruebas de detección de covid-19, y para ello se hacían pasar como funcionarios de la Cofepris.

Ante las denuncias, la comisionada tomó el 8 de octubre una decisión que nunca se había hecho en la historia de la Cofepris: quitarle al estado sus facultades de verificación y autorización sanitaria.

La decisión detonó, en noviembre pasado, la destitución del titular de la Cofepris en Quintana Roo, Miguel Pino Murillo, y la comisión que encabeza Alcalde Luján ordenó una auditoría.

La comisionada de Operación Sanitaria de la Cofepris no dio adelantos de la investigación del caso, para no entorpecer sus resultados, pero adelantó que sí cuentan con información de irregularidades en el estado y que la Fiscalía General de la República (FGR) ya investiga al respecto.

Además, entre las medidas que analiza la Cofepris para evitar se repitan estos actos está el de la construcción de un centro de vigilancia digital que va a permitir que verificadores lleven una cámara de solapa para que, a la hora de hacer verificaciones, se generen incentivos para que dichas prácticas de corrupción no se generen.

"Este tema de la lucha contra la corrupción no es solo de discurso, tenemos acciones concretas para poder abatir este problema que detectamos sobre todo en los estados, que va a estar el tema de las auditorias que se va a hacer de manera en las entidades federativas, estamos trabajando en homologar los criterios sobre las verificaciones, nos damos cuenta que cuando hay discrecionalidad o criterios dispares a la hora de verificar, eso abre puertas a la corrupción, entonces buscamos transparentar los criterios a la hora de verificación".

RECIBIMOS DENUNCIAS

Bertha Alcalde Luján tomó posesión de su cargo el 28 de septiembre, y su llegada fue para "fortalecer las acciones de control sanitario, la innovación regulatoria y el combate a la corrupción y discrecionalidad" en la Cofepris, de acuerdo con un boletín.

-¿Cuál fue la situación que encontró usted a su llegada en los estados?

-A mi llegada el comisionado federal, Alejandro Svarch Pérez nos solicitó como parte de los planes de acción en la Comisión de Operación Sanitaria que hiciéramos una evaluación sobre posibles actos de corrupción en algunos estados. Nos encontramos aun trabajando en el diagnóstico, pero de manera paralela recibimos algunas denuncias, específicamente en Quintana Roo sobre presuntos actos de corrupción por parte de algunos funcionarios de la comisión estatal, lo que nos obligó a realizar acciones contra ellos.

La funcionaria federal aclaró que las comisiones estatales no forman parte de Cofepris, e incluso remarcó que son parte de las argucias que se usan para confundir a los regulados.

"Ellos se presentan como funcionarios de la Cofepris. Es importante que lo tomemos en cuenta".

LOS LABORATORIOS PRESENTARON MÁS DENUNCIAS

De las denuncias que recibieron, la mayoría estaba vinculada con el sector de laboratorios dedicados a las pruebas covid, en hoteles, aeropuertos, en distintas sedes, y que por tratarse Quintana Roo de un estado con destinos turísticos, es un sector muy fuerte que genera muchos ingresos y por lo tanto resulta bastante atractivo para aquellos funcionarios corruptos, añadió la funcionaria.

"Al recibir denuncias, hicimos una revisión de qué es lo que estaba pasando. Si bien no le toca a la Cofepris hacer una investigación criminal, se nos dijo que ya la Fiscalía General de la República tenía conocimiento sobre eso. Nosotros lo que hicimos de manera inmediata, sin esperar a ver que la Secretaría de Función Pública ni la fiscalía hicieran una investigación más a fondo, fue realizar algo que no se había hecho nunca, no es algo muy común, pero que era necesario: quitarle las atribuciones al estado para verificar lo que tiene que ver con salud".

SI NO ME PAGAS, TE SUSPENDO, DECÍAN

La comisionada de Operación Sanitaria recordó que de acuerdo con los convenios que se tienen con las entidades, se establece una cláusula de que la Federación puede en cualquier momento notificarlas de que va a quitarle las atribuciones para volverlas a asumir cuando así lo determine.

"Lo que hicimos nunca se había hecho, tú sabes que estas cosas siempre tienen un impacto político importante y genera una carga de trabajo muy importante a la institución que a veces es difícil que se cubra, pero lo que hicimos fue decirle a Quintana Roo ´tú ya no tienes atribuciones´ y comenzamos a enviar a diversos operativos con verificadores que pudieran realizar las funciones de los funcionarios estatales, para no permitir que estuviera pasando eso".

También se reunieron con el sector de laboratorios, desarrollaron una guía de autoverificación y exploraron con ellos cuáles eran los 20 puntos que los verificadores revisan. Eso tenía el objetivo de hacerles ver que podían pasar la verificación, ya que los funcionarios estatales involucrados en la corrupción llegaban y soltaban un ´si no me pagas, te suspendo´.

"Dijimos que no hay necesidad de que ellos paguen porque los requisitos los pueden cumplir. Vamos a hacer los operativos, la idea no es parar este sector, sabemos que es muy importante en la emergencia sanitaria, no queremos que se dejen de hacer pruebas, pero deben cumplir los requisitos y el primer paso es que sean transparentes. Estos son los requisitos y si no los pasan se va a tener que suspender los laboratorios.

"Eso ayudo mucho para generar confianza en el sector, que se dejaran de pagar ciertas mordidas que se daban a estos funcionarios y a la par de eso detonamos los operativos de verificación por parte de funcionarios federales".

SE DESTITUYÓ AL TITULAR

Además, se comenzó a hacer una auditoría, a cargo del Sistema Federal Sanitario de la Cofepris, que es el área que da seguimiento al desempeño de las Cofepris. El titular es Carlos Aguilar, que era titular de la Cofepris de San Luis Potosí, que en ese caso sí era una comisión estatal ejemplar.

"Así como hay algunas corruptas, esta y otras han hecho un trabajo ejemplar", destacó Bertha Alcalde Luján.

Aguilar inició la auditoria en Quintana Roo, y envió un operativo para hacer una revisión de la documentación en la Cofepris, de gente de autorización y de operación sanitaria, así como del propio sistema.

"Se tomaron acciones, se destituyó al titular, aunque se enmarcó en un contexto distinto, no sabemos los detalles, se dejó una encargada (Andira Aracely García Candelario) que sabemos ahora ya no está".

-¿Era Miguel Pino Murillo el que dejó el cargo?

-Exactamente, no sabemos si fue a raíz de lo que encontramos, obviamente esa información se compartió con la Secretaría de Salud, con el propio gobernador (Carlos Joaquín González) y no sabemos al final los motivos porque lo destituyeron o más bien le pidieron a esta persona que no se encargara en ese momento. Sabemos que ya no está, se nombró a alguien más que también sabemos ya no está, ignoramos los motivos. Estamos trabajando muy de cerca con Quintana Roo para ver qué se hace".

HABRÁ ACCIONES EN OTROS ESTADOS

La intención de la Cofepris es replicar estas acciones en otros estados donde haya denuncias de corrupción, hacer auditorías de manera regular y revisar más a fondo cómo están trabajando y ser más cuidadosos con los titulares para dejar claro que no son funcionarios federales, que no se pueden presentar como tales.

"Si bien la Cofepris delega ciertas atribuciones, por parte del secretario de Salud, eso no los convierte en funcionarios federales, es importante que se distinga", remarcó.

-¿Por qué se eligió Quintana Roo?

-Porque efectivamente se han encontrado denuncias directas de cosas de corrupción. Es el único estado donde las hemos recibido.

-¿Las irregularidades en extorsiones a laboratorios pudieron afectar los resultados de las pruebas covid?

-Se han encontrado algunas irregularidades, no podemos decir que haya una relación directa entre contagios con las faltas que ha habido en laboratorios, muchos sí cumplen, hay que decirlo y cuando platicamos con el sector muchos de ellos tenían la voluntad de trabajar de manera ordenada, pero los acorralaban incluso para estar irregulares porque era la forma para después cobrarles la mordida. Porque los funcionarios estatales sabían que al final ahí estaba la Cofepris en cualquier caso para hacer una revisión adicional. No podemos explicar esta relación directa entre los contagios, pero sí había ciertas irregularidades que afortunadamente se están solucionando con las verificaciones que estamos haciendo adicionalmente.

-¿Se está investigando a exfuncionarios en Quintana Roo, al extitular Miguel Pino Murillo?

-No podemos dar información sobre eso, tenemos entendido que sí hay una investigación, no tenemos detalles sobre el tema y no nos corresponde dar la información, pero entiendo que se han tomado cartas en el asunto.

-Porque me decía usted que ya llegó a la FGR.

-Sí, probablemente.

ALGUNOS FUNCIONARIOS TRABAJAN BIEN

-¿Empleados de Cofepris siguen en algunas de sus funciones?

-Así es, siguen verificando algunos sectores, tenemos ahí mucha presencia por parte de la Cofepris. Era muy difícil que de manera absoluta pudiéramos quitarle funciones por la carga de trabajo que tienen, sabemos de funcionarios que tienen tiempo y han trabajado bien, eso lo ha visto el equipo de trabajo, es importante que por parte de esta revisión se pueda determinar hasta dónde llegaron estos actos de corrupción y qué se puede hacer para limpiarla.

-¿Si se puede decir que detectaron una red de corrupción?

-Más que detectar una red, se detectaron denuncias sobre una red y se cuenta con información de irregularidades en el estado y eso nos obligó a realizar estas acciones.

-¿Son muchas denuncias?

-No te puedo decir cuántas denuncias, pero sí algunas importantes con información que de cierta forma se corroboró.

-¿Qué mensaje da en materia de combate a la corrupción?

-El arma más importante que tenemos son los ojos en todas las entidades, nos ayuda mucho que la gente denuncie, ahí está el ejemplo de Quintana Roo. La forma en que nos pudimos dar cuenta es por las denuncias, entonces pedirle a la gente que denuncie ya sea a la fiscalía, a la Función Pública, o a la Cofepris directamente. En nuestro portal hay una parte donde pueden presentar su denuncia, que estamos tomando acciones de manera inmediata.

-¿En el caso de los titulares de la Cofepris quien los designa, los gobernadores?

-Exactamente los titulares los deciden los gobernadores o los secretarios de salud, no hay ningún involucramiento por parte de la Cofepris a la hora de designar titulares, por eso la importancia de que hagamos estas revisiones y que se tomen en serio los gobernadores la designación de esos titulares. Queramos o no, son áreas que tiene muchos incentivos por la cantidad de sectores que trabajan, los ingresos que generan está el ejemplo de los laboratorios, hay varios otros como pesca, restaurantes bares, hay muchos incentivos para que se den esas prácticas y hay que estar siempre vigilando esta área que muchas veces se desconoce o no se le da importancia que se requiere en los estados.