Incumple Morena en solicitar reducción de prerrogativas ante el INE

Aunque la dirigente de Morena, Yeidckol Polevnski, y el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, anunciaron desde el año pasado que Morena buscaría renunciar al 50 por ciento de las prerrogativas que recibirían para este 2019 por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el 26 de abril de este año el partido político no lo ha solicitado.

Así lo reveló la respuesta que la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE emitió ante una solicitud de información realizada por La Silla Rota.

"Le informo que en esta Dirección Ejecutiva no obra documento alguno por el cual el Partido Político Nacional denominado Morena haya manifestado su renuncia parcial o total de su financiamiento público en lo que va de este año.

"En razón de lo anterior, si bien corresponde a esta Dirección Ejecutiva, de conformidad con el artículo 55, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, ministrar a los partidos políticos nacionales el financiamiento público posterior a la deducción de multas, sanciones y renuncias realizadas por el partido, al que tienen derecho; esta última solo ocurrirá una vez que dicho partido lo solicite", fue la respuesta enviada el 24 de abril de este año.

El financiamiento correspondiente a Morena para este 2019 es de 1 mil 614 millones 723 mil 774 pesos, de los cuales 1 mil 567 millones 692 mil 980 son por actividades ordinarias y 47 millones 030 mil 789 por actividades específicas.

El presidente López Obrador se refirió el 24 de diciembre pasado a la importancia de que todos los partidos se disminuyeran 50 por ciento sus prerrogativas.

"Yo sí creo que todos debemos de hacer un esfuerzo de austeridad, que no debe de excederse ninguna institución en gastos. Incluso sería muy importante que los partidos, de manera voluntaria, devolvieran cuando menos la mitad de sus prerrogativas, que la austeridad sea completa, que cueste menos el gobierno, que cuesta mucho al pueblo mantener al gobierno".

Días antes, la dirigente nacional de Morena declaró algo similar. Entrevistada el 20 de diciembre en el Senado de la República sobre el tema de los recursos que reciben los partidos políticos, y los más de mil 600 millones de pesos presupuestados para Morena, dijo que era un tema a revisar.

"Lo vamos a revisar para ver cuál es el mecanismo porque nosotros estamos dispuestos a renunciar al 50 por ciento".

Explicó que renunciar a ese porcentaje serviría para destinarlo a otros fines. "Ahorita está el tema del presupuesto y hace falta dinero. Es inaceptable que haciendo falta tanto dinero, los partidos reciban tanto".

No era la primera vez durante 2018 que se refirió al tema. De hecho, en la solicitud de información se utilizaron declaraciones suyas, vertidas el 23 de julio. Las frases que usó fueron las siguientes: "Ya Andrés Manuel lo dijo y a mí me parece maravilloso, pero además queremos que todos los partidos lo hagan. Espero que se pueda meter una iniciativa, nosotros no queremos ser administradores de recursos, ni tener gran número de recursos, ni que la gente venga a Morena porque tiene mucho dinero", informó Noticieros Televisa en su nota del 23 de julio de 2018, titulada ´Morena renunciará a parte de prerrogativas´.

Dos días después, la entonces diputada federal de Morena, Alicia Barrientos Pantoja, presentó una iniciativa para la disminución de prerrogativas en 50 por ciento de sus actividades permanentes, e incluso se quejó de que se les ignorara.

"Morena es congruente con su agenda legislativa y por ello presentamos esta iniciativa de disminución de las prerrogativas a los partidos en un 50 por ciento en actividades permanentes. Iniciativa que, por cierto, Morena ha presentado tres veces, pero que nadie le hizo eco, sólo se simuló para que todo siguiera igual. Por eso esto va a cambiar", dijo la legisladora.

En la actual legislatura se presentó el 5 de marzo una iniciativa similar por parte de Morena e incluso el coordinador de la bancada, Mario Delgado, se refirió al tema.

"Es uno de los temas donde todos dicen que sí, pero nunca dicen cuándo, y ahora vamos a verlo porque ahora sí hay la posibilidad real de cambiar la Constitución a partir del equilibrio político que existe en esta Cámara. Ahora sí los veremos ya no en el discurso si apoyan o no esta iniciativa que es una propuesta y una demanda de la ciudadanía".

La solicitud de información realizada al INE sobre si Morena había requerido un descuento a sus prerrogativas también se hizo al propio partido, misma que a la fecha no ha contestado; además, de acuerdo con la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) tiene de plazo hasta el 20 de mayo.