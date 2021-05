Inai rechaza actos de violencia de género en órgano garante de Morelos

El Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) expresó su rechazo y desaprobación a los lamentables actos de violencia de género suscitados durante la segunda sesión ordinaria del Pleno del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), el pasado 6 de mayo, en contra de la comisionada Presidenta, Dora Ivonne Rosales; de la Secretaria Ejecutiva, Diana Monter Rosales, así como del funcionariado de dicho organismo.

"Las Comisionadas y Comisionados integrantes del Pleno del INAI hacemos un respetuoso llamado a garantizar los derechos humanos de todas las personas servidoras públicas del IMIPE e invitar a que se establezca un diálogo incluyente y respetuoso de la diversidad humana y demuestren, sin duda con ello la casta respetando sin duda alguna y por supuesto a las mujeres", manifestó el comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov.

En representación del Pleno y en su calidad de Coordinador de la Comisión de Enlace con los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, Monterrey Chepov sostuvo que los actos suscitados en el IMIPE ensombrecen el noble actuar de los organismos garantes del acceso a la información y la protección de datos personales, en su objetivo de alcanzar consensos y resultados, tomando como ejes articuladores el respeto a los derechos humanos, la perspectiva de género y la no discriminación.

"Es importante recordar que nuestra autonomía conlleva respeto a los derechos humanos, respeto al entorno, a la equidad, a la igualdad de género, evitar la violencia de género, la violencia laboral, el hostigamiento laboral. La autonomía de estar alejada de la tentación de la autocracia, de la tiranía, de la discrecionalidad y de la sinrazón", puntualizó.

A su vez, la Comisionada Presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra Cadena, aseveró que los hechos de violencia de género suscitados en la sesión del Pleno del IMIPE no pueden ni deben ser tolerados, por lo que exhortó a las personas servidoras públicas a conducirse de manera ética y a definir una agenda conjunta que permita garantizar la igualdad sustantiva y el respeto de los derechos humanos en cada uno de los órganos garantes del Sistema Nacional de Transparencia.

"No podemos, por un lado, promover en todo el país y entre todos los sujetos obligados acciones para combatir la violencia de género y, por otro lado, no alzar la voz ante hechos tan lamentables como los acontecidos el pasado 6 de mayo en el órgano garante del Estado de Morelos; no puede ser de otra manera porque el INAI se ha sumado con convicción al llamado de miles de mujeres que demandan legítimamente el cese de la violencia en razón de género", afirmó.

La Comisionada Norma Julieta del Río Venegas respaldó el pronunciamiento del Comisionado Monterrey Chepov y compartió que el pasado viernes ella estuvo presente en Morelos y fue testigo de la violencia de género que sufrió la Comisionada Dora Ivonne. A título personal y como integrante del Pleno del INAI, expresó el respaldo a la Comisionada Dora Ivonne Rosales.

"Ojalá, aparte de este pronunciamiento, podamos hacer otro tipo de acciones respetando, como dijo nuestro compañero Eugenio, la parte de la legalidad; pero sí llevar a cabo todas aquellas vías, todas aquellas conferencias, mensajes que damos de unión entre mujeres, que lo hagamos realidad y no se queden solo en discurso", subrayó.

El Comisionado Adrián Alcalá Méndez dijo que es respetuoso de la autonomía de todos los órganos garantes y de las decisiones al interior de cada Pleno; no obstante, condenó categóricamente cualquier tipo de violencia de género que atente contra los derechos de las personas y, en el caso particular, contra los derechos de las mujeres.

"La falta de protección y derechos humanos de las mujeres no puede ni debe ser generada desde un organismo autónomo responsable de defender dos derechos humanos, es necesario, que, por el contrario, busquemos acortar las brechas de desigualdad que viven las mexicanas en cualquier contexto social de este país", enfatizó.

El Comisionado Oscar Guerra Ford subrayó que, en los órganos garantes y sus decisiones, no puede existir la violencia de género; agregó que existen los procedimientos apegados al Derecho y las instituciones adecuadas para definir y redimir las diferencias de acuerdo con la normatividad.

"Los institutos como garantes de derechos humanos deben señalar siempre este tipo de actitudes o de acciones que violentan a las personas, mucho más, en este caso, a una mujer. Todo mi apoyo y respaldo, conozco el trabajo de la Comisionada Dora Ivonne Rosales y creo que ha llevado al frente los trabajos del IMIPE", destacó.

La Comisionada Josefina Román Vergara se sumó al pronunciamiento e hizo un reconocimiento a la labor de la Comisionada del IMIPE, así como a su empeño y compromiso con la institución y con los dos derechos fundamentales que los órganos garantes del país trabajan todos los días.

"Quisiera hacer un llamado a la sororidad. Todas las mujeres debemos repudiar todas las formas de violencia en contra de las mujeres; desde aquí enviamos el apoyo a todas aquellas compañeras que han enfrentado cualquier tipo de violencia y hacemos un llamado a renovar la lucha para terminar con todos estos tipos de violencia contra las mujeres", recalcó.

El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas hizo un llamado a nombrar a los nuevos integrantes de los órganos garantes de transparencia una vez que terminen los plazos de las Comisionadas y Comisionados, para evitar que existan paréntesis que puedan dar lugar a situaciones como las que se presentaron en Morelos.

"Extiendo este llamado a los legislativos de los Estados, para que no desahucien a los órganos garantes, no los abandonen, no dejen que se quede uno o dos de sus integrantes, como tantos órganos garantes se encuentran ahora, por lo menos varios; fue el caso de Dora Ivonne, que tuvo que permanecer como representante del pleno varias semanas", concluyó.