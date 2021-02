Inai presenta el libro la libertad de expresión

“Si no se respeta y garantiza el derecho a la información, tampoco se está preservando el derecho a la libertad de expresión, pues no sólo se trata de decir lo que se piensa, sino también de poder comunicarlo. En ese sentido, el libro que se presenta nos ilustra y alerta sobre la importancia de no ignorar, ni ser indiferentes, ante toda acción u omisión que amenace o intente acotar la vigencia y ejercicio de estos derechos”, enfatizó.