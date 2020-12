Inai pide al Inegi informe sobre el gasto en salud de 1934 a 2020

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) instruyó al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) de a conocer la información estadística sobre el gasto en salud ejercido de 1934 a 2020, así como el número de unidades médicas, camas censables, personal médico y paramédico, desglosando los datos por año.

Al presentar el asunto ante el Pleno, el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, apuntó que el Instituto, de acuerdo con lo que marca la Ley de Transparencia, requiere a la propia institución que satisfaga el requerimiento informativo.

Sobre el tema el Inegi respondió que no se localizó lo solicitado, debido a que no se capta información específica sobre el gasto federal ejercido en salud; asimismo, el sujeto obligado proporcionó al particular una serie de vínculos electrónicos y los pasos a seguir para consultar la información estadística y geográfica disponible en el portal institucional.

Inconforme con la respuesta del INEGI, el solicitante de la información interpuso un recurso de revisión, ante el INAI mediante el cual manifestó que el sujeto obligado proporcionó información que no corresponde con lo requerido.

Ante ello, el comisionado consultó la información proporcionada por el Inegi y advirtió que los datos corresponden únicamente al periodo comprendido de 2018 a 2019; no obstante, la información solicitada data de 1934 a la fecha de presentación de su solicitud.

La ponencia determinó que el sujeto obligado omitió pronunciarse de forma concreta sobre el periodo solicitado, faltando al principio de congruencia y exhaustividad que debe revestir la respuesta a una solicitud de acceso a la información otorgada por la autoridad competente. Es decir, debe existir concordancia entre el requerimiento formulado por el particular y la respuesta proporcionada por el sujeto obligado, lo cual no sucedió.

Por lo anterior, el INAI resolvió modificar la respuesta otorgada por parte del Inegi e instruirle, a efecto de que realice una búsqueda de la información relacionada con el gasto federal en salud en los últimos 86 años.