Inai ordena a Salud informar hospitalizaciones por VIH y dónde se diagnostica

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI instruyó a la Secretaría de Salud a realizar una búsqueda exhaustiva en los hospitales que atienden el diagnóstico de VIH y la cantidad de casos hospitalizados por unidad médica.

De acuerdo con la comisionada Norma Julieta del Río Venegas, quien presentó este asunto ante el Pleno del INAI, señaló que la contingencia derivada por la pandemia de covid-19, evidenció la necesidad de robustecer el sistema público de salud que, de acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud, tiene una cobertura limitada.

Río Venegas afirmó que "toda la población tiene el derecho a disfrutar de salud física y mental, y los Estados están obligados a prevenir y tratar todas las enfermedades, así como crear condiciones para el acceso a diversos servicios médicos de calidad".

El tema deriva luego de que una persona requirió a la Secretaría de Salud conocer las cifras sobre la incidencia de casos de VIH en hombres y mujeres, por edades y por alcaldías de residencia durante el año 2020, así como los hospitales que atienden el diagnóstico de VIH y la cantidad de casos hospitalizados por unidad médica.

En respuesta, la Secretaría de Salud consultó a la Dirección General de Información en Salud y al Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH/SIDA, y puso a disposición de la persona la información relativa a través de un archivo en formato Excel, precisando que no cuenta con información concerniente a la hospitalización de personas que viven con VIH, pues dicho registro corresponde a la Dirección General de Epidemiología.

El particular inconforme con la respuesta, presentó recurso de revisión ante el INAI, donde el Instituto constató que la dependencia federal no preguntó a la Dirección General de Epidemiología, quien es la encargada de generar información y conocimientos para respaldar las políticas públicas en materia de salud y que depende estructuralmente de la Secretaría de Salud, por lo que no es en sí misma un sujeto obligado.

Ante ello, el Pleno del INAI aprobó por unanimidad el proyecto e instruyó a la Secretaría de Salud a realizar una nueva búsqueda y no omitir a la Dirección General de Epidemiología, así como notificar la respuesta a la persona solicitante.

De acuerdo con el Informe Histórico del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de VIH, México registró 315 mil 177 diagnósticos confirmados desde 1983, cuando se comenzó a registrar un caso de este tipo de infección.









kach