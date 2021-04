INAI busca impulsar candidatos transparentes

El próximo 6 de junio se llevará a cabo la jornada electoral más grande de la historia del país, por ello se debe garantizar a la ciudadanía la posibilidad de poseer información de los candidatos políticos, sus acciones, perfiles y trayectorias, afirmó Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada Presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

En este contexto, el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, sostuvo que se debe evitar que la ciudadanía vote a ciegas; "necesitamos candidatos cristalinos, diáfanos, que no escondan pertenencias o compromisos, hipotecas ideológicas y económicas que los obliguen en sujeción de posterioridad a tomar medidas que puedan no ser correctas y menos aún legales".

Ibarra Cadena como Acuña Llamas participaron en la firma del convenio entre el Instituto Electoral de Coahuila (IEC) y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) para impulsar en el Estado el Programa Candidaturas Transparentes, cuyo objetivo es brindar información a la ciudadanía sobre las y los candidatos para contribuir a que ejerza un voto informado.

Sobre el tema, la consejera Presidenta del Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Gabriela María de León Farías, destacó que este año se agrega al programa la declaración tres de tres contra la violencia de género, en la cual las y los candidatos, bajo protesta de decir verdad, deberán manifestar que no han sido sancionados por algún delito relacionado con la intimidad de las personas, violencia de género, sexual, política o doméstica y que no son deudores alimentarios o, si lo han sido, se encuentran ya al corriente.

Por su parte, el Comisionado Presidente del ICAI, Luis González Briseño, enfatizó que ya no es posible vivir una democracia sin transparencia, pues se ha vuelto un elemento indispensable, que ha permitido a los ciudadanos tener mayor y mejor conciencia al emitir su voto y reconocerlo como una vía para que las instituciones públicas, en las que se sustenta el Estado, sean sólidas.

"La firma de este convenio, con el testimonio de la maestra Ibarra Cadena, es un gran paso en el camino que nos llevará a un México más democrático, pero sobre todo un país transparente, con rendición de cuentas. Coahuila está a la vanguardia en este tema", aseveró.

Hace unos días, durante la mesa de El Heraldo Radio, Eduardo Bojórquez, presidente de Transparencia Mexicana, lamentó que en las elecciones en México se ha vuelto "normal" que el electorado emita un "voto ciego" por carecer de información suficiente sobre un candidato o candidata que aspira a un cargo político.

Ejemplificó que la información mínima que debería entregar, sería al menos un currículo; sin embargo "sólo un número muy pequeño lo hace".

Precisó que al no existir una plataforma nacional o estatal de consulta especifica con esta información, "el electorado debe de buscar por diferentes medios cómo allegarse de datos que no existen. Y si quieres comparar datos respecto a dos candidatos, es más difícil porque no hay fuentes que permitan hacer esta comparación", afirmó, "pareciera que a veces votamos a ciegas porque no estamos haciendo comparaciones entre propuestas y perfiles".









