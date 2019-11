IMSS gasta 415 mdp en ambulancias deficientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) gastó durante 2018 415 millones 382 mil pesos por el arrendamiento de 816 ambulancias con diversas deficiencias que van desde tarjetas de circulación vencidas hasta unidades que se entregaron sin camillas móviles ni llantas de refacción.

Esta compra irregular fue detectada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), a través de contratos a cinco empresas.

Las empresas beneficiadas por contratos con adjudicación directa son Jet Van Car Rental, con un contrato por 129 millones 513 mil 600 pesos; Arrendomóvil de México por 29 millones 731 mil 300 pesos y Tecno Alta Distribución por 19 millones 409 mil 700 pesos.

Mientras que las firmas que ganaron los contratos por licitación son Casanova por 167 millones 49 mil 200 pesos y Lumo Financiera del Centro por 69 millones 678 mil 500 pesos.

La auditoría cumplimiento 2018-1-19GYR-19-0280-2019 destaca que 279 unidades no cumplieron con las placas requeridas y presentaron tarjeta de circulación vencida, 364 no tenían las placas requeridas para ambulancia y 138 presentaron la tarjeta de circulación vencida.

Por otra parte, la ASF llevó a cabo la inspección física de 99 ambulancias y constató que presentaron deficiencias en su estado.

Por ejemplo, no contaron con llantas de refacción, tuvieron extintores vacíos o caducos, no contaron con la base de camilla móvil, presentaron golpes y rayones, tampoco se recibieron ambulancias sustitutas de aquellas que se enviaron a taller y a pesar de las irregularidades, el IMSS no aplicó las deducciones correspondientes.

La ASF revisó los siete contratos plurianuales que desde 2014 suscribió el IMSS para la renta de ambulancias y detectó que las unidades que se recibieron en 2015, 2016 y 2017 no cumplían en su totalidad con los términos y condiciones de entrega establecidos en los contratos.

Asimismo, se determinó que tras la auditoría quedan 27 millones 891 mil 180 pesos por aclarar.

Entonces se emitieron dos promociones de responsabilidad, una recomendación y un pliego de observaciones, además, la ASF solicitó la intervención del Órgano Interno de Control del IMSS por las irregularidades detectadas.





rgg