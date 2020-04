IMSS busca con urgencia adquirir insumos médicos

Ante el avance el coronavirus y la falta de insumos para enfrentar esta pandemia, la delegación Sur de la Ciudad de México del IMSS busca adquirir de forma urgente insumos médicos.

A través de su Coordinación de Abastecimiento y Equipamiento fue publicado en Compranet una petición de ofertas para que proveedores nacionales e internacionales pueda surtir el material que se requiere para hacer frente a la pandemia.

De acuerdo con el proyecto de Convocatoria a Licitación Pública, el IMSS prevé adquirir para la zona sur 2 mil 538 botellas de gel antibacterial de 120 mililitros y 12 mil 408 litros de gel antiséptico para manos que no requiere enjuague.

También busca comprar 29 mil 133 pares de botas quirúrgicas de tela no tejida; 59 mil 874 batas para cirujano; 65 mil 412 gorros de tela no tejida de polipropileno; 415 mil 199 cubrebocas de dos capas de tela no tejida; 87 mil 101 cubrebocas quirúrgicos; 2 mil 741 gafas protectoras, y 85 mil piezas de ropa quirúrgica impermeable de tela no tejida de polipropileno, entre otros insumos.

Se pide a los proveedores que el pedido sea entregado en una sola exhibición a más tardar en cinco días hábiles a partir de su elaboración.

Además se pide que el proveedor que gane la licitación entregue juntos los bienes una garantía de fabricación, con cobertura amplia por 18 meses, contra vicios ocultos, defectos de fabricación o cualquier daño que presenten los artículos.

También detalla que los insumos deberán contar con registro sanitario ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y, en caso de que éste no se encuentre dentro del periodo de vigencia de 5 años o se ubique dentro de los 150 días naturales previos a su vencimiento, deberá remitir copia simple legible del registro sanitario sometido a prórroga.

La delegación Sur contempla 11 hospitales de segundo nivel y siete unidades médicas de alta especialidad, entre ellos se ubica el Hospital General Regional No. 1 "Dr. Carlos MacGregor Sánchez Navarro"; el Centro Médico Nacional Siglo XXI, y el Hospital General Regional No. 2 de Villacoapa.





