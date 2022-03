Impunidad y violaciones a derechos humanos en México, imparables: AI

Casi 8 mil personas desaparecidas, 887 feminicidios, siete periodistas asesinados y defensores amenazados tanto por el Estado como por grupos criminales son solo algunos ejemplos de la larga lista de violaciones a los derechos humanos y la impunidad que siguen creciendo en México, alertó Amnistía Internacional (AI).

El organismo publicó su "Informe 2021/22. La situación de los derechos humanos en el mundo", en el que destacó que la pandemia de covid y las acciones tomadas por los mandatarios de las naciones agudizaron las desigualdades, en especial en las zonas más marginadas del mundo, como África y América Latina.

AMLO, no ha aceptado reuniones con AI (Cuartoscuro)





En entrevista con La Silla Rota, Edith Olivares Ferreto, directora Ejecutiva de Amnistía Internacional México, destacó que desde hace poco más de una década han documentado un aumento constante en las violaciones a los derechos humanos en México y aunque han buscado acercarse al gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador es de los pocos mandatarios que no ha aceptado reunirse con este organismo.

"El tema de las personas desaparecidas continúa aumentando desde hace por lo menos 10 años, el número de asesinatos de mujeres ha venido aumentando en la última década.

"Las cifras de impunidad en el país, por el contrario, no se detienen, de manera que lo que sí podríamos señalar es que México se encuentra en una aguda crisis de derechos humanos desde hace alrededor de una década, un poquito más, hace unos 15 años, y que todavía no estamos en un momento en que podamos decir que estamos superando esta crisis de derechos humanos", lamentó.

EN MÉXICO, 98 DE CADA 100 DELITOS QUEDAN IMPUNES: AI

Uno de los datos más alarmantes del informe es que el año pasado desaparecieron 7 mil 698 personas, el 69% eran hombres y el 31% mujeres. La cifra es mayor a la de 2020, que fue de 6 mil 957 casos.

De 1964 a la fecha han desaparecido más de 97 mil personas y Amnistía Internacional enfatizó que "la impunidad sobre esta cuestión prevalecía; sólo se habían dictado 35 sentencias condenatorias por el delito de desaparición forzada".

A esto se suma que personas que buscaban a sus familiares fallecieron violentamente y que sigue habiendo más de 52 mil cadáveres no identificados en fosas comunes, de acuerdo con datos oficiales.

Durante el segundo año de la pandemia de covid también se agudizó la violencia en contra de las mujeres, pues de los 3 mil 427 homicidios que se cometieron el año pasado, 887 de ellos fueron calificados como feminicidios.

El organismo internacional señaló que el mayor número de feminicidios ocurrió en el Estado de México y que las investigaciones muestran graves deficiencias, pues las pruebas no se custodiaban adecuadamente, no se examinaban todas las líneas de investigación con perspectiva de género.

Olivares Ferreto señaló que el incremento en las violaciones a los derechos humanos es multifactorial, aunque uno de los principales aspectos es la impunidad, ya que México tiene una de las cifras más alta del mundo, ya que 98 de cada 100 delitos quedan impunes.

"El tema con la impunidad es que brinda un mensaje a quienes cometen delitos de que no va a pasar nada y entonces, desafortunadamente, nosotros podemos ver que algunas autoridades han caído en la tentación punitiva de estar buscando incrementar las penas, cuando si no resolvemos el problema de la impunidad, las penas pueden ser altas o bajas como queramos, pero si no hay una sanción", cuestionó.

La directora ejecutiva de Amnistía Internacional México señaló que a esto se suma un serio problema en el sistema de procuración de justicia, ya que hay muchas deficiencias en los procesos, y la falta de políticas de prevención, lo que lleva a una saturación de las diversas instancias.

Explicó que las instituciones que el Estado mexicano ha creado "están francamente rebasadas" y un ejemplo es el mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, ya que son tantas las personas que están en riesgo que aun las que son beneficiarias del mecanismo son víctimas de ataques o han sido asesinadas.

"SEÑALAMIENTOS DE AMLO CONTRA PERIODISTAS Y DEFENSORES DAN PERMISIVIDAD A MÁS ATAQUES"

El 2021 también fue un año trágico para periodistas y defensores de derechos humanos, quienes fueron víctimas de la violencia que se vive en el país. En ambos casos, los señalamientos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia matutina dan un aire de permisividad para que sigan los ataques, alertó la directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.

En el informe se indica que al menos siete comunicadores fueron asesinados el año pasado; sin embargo, el panorama es poco alentador para 2022, que en solo tres meses ya superó esa cifra, con 8 homicidios.

"Vemos con muchísima preocupación, por un lado, los riesgos que están enfrentando las personas que ejercen el periodismo y las personas que ejercemos la defensa de derechos humanos, pero también vemos con muchísima preocupación una narrativa presidencial que desconoce este riesgo y este es un elemento que creo que es importante aclarar, porque no estamos nosotros diciendo desde Amnistía Internacional ni ninguna organización está diciendo que estas personas son asesinadas por agentes del Estado, pero el Estado sí tiene responsabilidad por la vida, la integridad y la seguridad de todas las personas que habitamos en este país son del Estado.

"Además, consideramos que esta narrativa que se ha instalado particularmente desde la presidencia de la República de atacar a la prensa, a los medios de comunicación, a las personas que ejercen el periodismo, a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas que defienden tierra y territorio o que se oponen a algunas decisiones concretas de gobierno, está narrativa de ataques genera un clima de hostilidad hacia todos esos grupos que de alguna manera parece ser permisiva a los ataques que recibimos todos esos grupos", destacó Olivares Ferreto.

En 2021, se reportó también la desaparición de los activistas y defensores de derechos humanos Grisell Pérez, Claudia Uruchurto, Irma Galindo, así como de líderes del pueblo Yaqui, en Sonora.

Sin embargo, Olivares Ferreto explicó que los defensores de la tierra también se enfrentan a un sinnúmero de amenazas, tanto de grupos criminales como del propio Estado, que los ve como opositores por mostrar rechazo a megaproyectos como el Tren Maya.

"Hay amenazas de algunos agentes del Estado, en algunos casos, también hay amenazas de algunos grupos probablemente vinculados al crimen organizado en donde digamos que compiten el territorio y quieren usar esas tierras para actividades vinculadas al crimen organizado y tenemos grandes espacios del territorio nacional en donde el Estado no tiene control del territorio.

Recordó que México y Colombia son los países de mayor riesgo para defensores del territorio, ya que están expuestos a ataques o a ser asesinados por su labor.

"Estamos observando también que hay una narrativa en la que incluso se les denomina pseudo ambientalistas (como hizo Semarnat en un comunicado), cuando en este país las personas defensoras de tierra y territorio tienen más de dos décadas defendiendo este espacio. Cuando preguntan dónde estaban estas personas, pues estaban en su tierra, defendiendo el territorio, cuando estaban vivas.

"Nos preocupa en este sentido este señalamiento constante de que oponerse a una obra, por ejemplo, el Tren Maya, implica ser oposición del gobierno y no, eso no implica ser oposición del gobierno, implica oponerse a una obra", enfatizó Olivares Ferreto.