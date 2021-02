Impunidad, omisión y falta de voluntad vulnera derechos de niños

Que rabia el caso de

Fatima. Lastima, no es aislado. 2012-2016 hubo 166 homicidios de niñas (0-14 años) en EdoMx y 821 en el país. El feminicidio infantil es ejemplo de la mujer más invisible. No tiene clasificación estricta, no hay base de datos. Hay un vacío en la legislación pic.twitter.com/XKTCNAwpA6