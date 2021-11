Impuesto al tabaco debe atender cáncer de pulmón en el Insabi: pacientes

El cáncer de pulmón no está considerado dentro de las enfermedades que cubre el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), señaló Verónica Hernández Ceron, gerente de Navegación de pacientes de Respirando con Valor, quien hizo un llamado a las autoridades para que se incluya y para que los recursos obtenidos por el impuesto al tabaco se destinen a la atención de personas con este padecimiento.

Este miércoles se conmemora el Día Mundial de la Lucha Contra el Cáncer de Pulmón, un tipo de cáncer que causa 8 mil muertes al año y que en el 90% de los casos se detecta en etapas avanzadas.

La gerente de Navegación de pacientes de Respirando con Valor señaló que en coalición con las fundaciones Salvati y de Alba trabajan para que se incluya este tipo de cáncer en la agenda como asunto de salud prioritario.

Hacemos un atento y urgente llamado a las y los legisladores en @Mx_Diputados para que se contemple un presupuesto específico y sostenible para atender #CáncerDePulmón. ¡Es momento de saldar la deuda que tenemos con los pacientes! pic.twitter.com/Rdcp71Xh1H — Respirando con Valor (@daunrespiro) November 8, 2021

Hernández Cerón indicó en entrevista con La Silla Rota que "desde siempre el cáncer de pulmón ha estado muy olvidado en todos los sistemas de salud, en el Insabi de hecho ahorita sigue sin ser considerado una enfermedad de gastos catastróficos.

"Estamos hablando de que 8 mil mexicanos anualmente se mueren por este padecimiento y muchos en una forma en la que ni siquiera supieron que tenían opciones de tratamiento, entonces es lo que buscamos,yom, que se incluya, que los dejen de tener tan olvidados, que los impuestos al tabaco se utilicen justo para este tipo de padecimientos".

Destacó que la falta de acceso a la atención impacta en el bolsillo de las personas con esta enfermedad, pues gastan entre 300 mil y 350 mil pesos mensuales en su tratamiento, esto varía dependiendo de la mutación de cáncer de pulmón que tenga. Explicó que las terapias blanco cuestan aproximadamente 35 mil pesos y los tratamientos llegan a tener un precio de 150 mil pesos, esto sin contar atención médica ni fármacos contra el dolor.

Al ser cuestionada sobre qué ha frenado que se incluya este tipo de cáncer dentro de los que se consideran como gastos catastróficos, Hernández Cerón respondió: "No sabemos qué es lo que ha detenido, siempre los argumentos con los que nos contestan es que no es suficiente, que hay más de 100 tipos de cáncer, que se están apoyando a muchos, siempre nos dicen que no alcanza, por eso apelamos a que haya una distribución más equitativa para que ningún paciente se quede sin apoyo".

También lee: El cáncer de pulmón, el más letal

Asimismo, Hernández Cerón destacó la necesidad de dejar de estigmatizar a quienes padecen cáncer de pulmón, pues no en todos los casos es por fumar o convivir con alguien que consume tabaco, ya que también puede ser causado por cocinar con leña o estar expuesto a humo de fábricas o de algunas sustancias.

La representante de Respirando con Valor alertó que también ha disminuido la edad en la que se presenta esta enfermedad, pues antes era más frecuente en personas de 40 años o más, pero esto ha bajado y han detectado casos en jóvenes de 29 años.

ACZ