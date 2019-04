Imposible, que AMLO cumpla bajar violencia en 6 meses: especialistas

MARCOS MUEDANO 22/04/2019 07:32 p.m.

Especialistas en temas de seguridad nacional consideraron que el plazo de seis meses al que se comprometió el presidente Andrés Manuel López Obrador para disminuir la violencia en el país no es posible.

Los expertos comentaron que para generar un cambio, el gobierno federal debe implementar diferentes estrategias, y no sólo basar su proyecto en el inicio de operaciones de la Guardia Nacional.

"La premisa para que el tema de la violencia comience a disminuir está directamente relacionada con la Guardia Nacional, me parece que es el argumento central. Sin embargo, me parece que la Guardia Nacional debe ser acompañada de otros aspectos, como robustecer el Sistema Acusatorio que nunca se refiere a él. Estructurar los sistemas penitenciarios estatales y federales, así como fortalecer las policías municipales y estatales", comentó Javier Oliva, especialista en seguridad nacional y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)

"Me parece que es una incongruencia no sólo en la problemática de violencia, sino que además es incongruente con la forma en la que pretende crear expectativas creíbles de su gobierno. Es evidente que el problema de violencia en el país no tiene una solución de corto plazo porque hay muchas complejidades que pueden abordar a partir de los diagnósticos disponibles, pero lamentablemente el gobierno no los ha analizado para tomar decisiones, por el contrario busca seguir una estrategia basada en el uso de las fuerzas armadas contra el crimen organizado, así como la violencia que se presenta a través de homicidios", indicó Armando Rodríguez Luna, investigador del Colectivo de Análisis para la Seguridad con Democracia (Casede),

En entrevista con LA SILLA ROTA, los especialistas coincidieron en señalar que el gabinete que rodea al presidente Andrés Manuel López Obrador, no ha sido capaz de trazar una estrategia para disminuir la incidencia delictiva y la violencia.

"Me parece que el equipo civil que rodea al presidente no ha encontrado los mecanismos, políticas o programas para hacer frente a las problemáticas, y esto nos coloca en una situación donde las principales expectativas de la población estuvieron puestas en el empleo y la seguridad pública", mencionó Javier Oliva.

"En realidad no puedo decir que un periodo de seis meses o más habrá un cambio. Se puede apreciar un cambio de gobierno cuando se decidan a implementar políticas de seguridad y justicia, lo cual no está pasando, ya que sigue el uso de las fuerzas armadas, no hay un plan de crecimiento de la Fiscalía General de la República, para reducir la impunidad o trabajar en coordinación con autoridades municipales y estatales", explicó Armando Rodríguez.

También los expertos consideraron que el gobierno federal, con AMLO a la cabeza, está repitiendo la misma estrategia que siguieron los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

"Me parece que las fuerzas armadas van a seguir siendo fundamentales en un posible cambio. La gran diferencia que tiene Obrador en comparación a Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, es que este gobierno tiene una marcada agenda social para tratar de crear un entorno social diferente", señaló Javier Oliva.

"No se ve que la Guardia Nacional pueda parar la violencia, porque la dinámica del crimen organizado es muy compleja. En los primeros meses de gobierno de este año hemos visto que se han cometido diferentes crímenes masivos en diferentes estados del país, y también con perfiles distintos sobre las víctimas. Esto es un reflejo de la complejidad del problema, porque no saben la dinámica del crimen organizado a nivel geográfico no saben qué tipo de actividades criminales realizan, así como las dinámicas contextuales en cada municipio", considero Armando Rodríguez.

