Imposible crear comisión de la verdad por caso Iguala: Magistrado

Sabino Pérez García, titular del Tercer Tribunal Unitario en Reynosa, Tamaulipas, calificó de jurídicamente imposible la creación de la Comisión de la Verdad y Justicia para investigar la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

De acuerdo con Reforma, el magistrado declaró fundado un incidente de imposibilidad planteado por la Procuraduría General de la República (PGR), la cual sostiene que no puede cumplir la orden de crear la comisión.

"Se declara que existe imposibilidad jurídica para cumplir la sentencia protectora pronunciada el 31 de mayo de 2018 dentro de los autos del juicio de amparo en revisión 204/2017, en relación con el apartado donde se ordenó la Constitución de la Comisión de Investigación para la Verdad y la Justicia (caso Iguala) y las facultades concedidas en la investigación de delitos a dicha comisión"

El amparo que menciona el magistrado fue promovido por Patricio Reyes Landa, "El Pato", presunto miembro de Guerreros Unidos y procesado por su responsabilidad en la desaparición de los estudiantes.

El diario detalla que la sentencia dictada por Pérez García puede ser impugnada mediante recurso de inconformidad, el cual tiene que ser resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El recurso de inconformidad tiene un plazo de 15 días hábiles y podría ser promovida por los abogados de Reyes Landa.

Aunque Pérez García no publicó su sentencia, tanto la PGR como la Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia han señalado que las instrucciones de crear una comisión de la verdad viola la constitución quién faculta únicamente a los ministerios públicos la facultad de investigarlos.

Esto, debido a que la comisión de la verdad estaría encabezada por representantes de las víctimas, así como por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Mismos que decidirán las líneas de investigación, junto al Ministerio Público y la PGR, quienes fungirán únicamente como auxiliares.

Reforma señala que las sentencias del tribunal colegiado son inusuales debido a que los amparos de los presuntos integrantes de Guerreros Unidos fueron promovidos sólo para impugnar autos de formal prisión que se les dictaron por delincuencia organizada.

Sin embargo, al desconocer toda la investigación de la PGR, los magistrados Mauricio Fernández de la Mora, Carlos Gálvez Sánchez y Juan Antonio Trejo, ordenaron crear dicha comisión, así como girar instrucciones a dependencias tanto del ejecutivo como del legislativo aunque no hayan sido parte del juicio.

Mientras que magistrado Luis María Aguilar dictó el pasado 9 de julio que, de no cumplir con la creación de la comisión de la verdad, se revisarían las "consideraciones de la parte decisoria de una sentencia de amparo no son congruentes con la litis planteada, y no deben tomarse en cuenta para decidir sobre su debido cumplimiento".

