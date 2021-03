Impiden a Morena "dar programas" a cambio de datos de credencial del INE

La Comisión de Quejas del @INEMexico dictó hoy medida cautelar contra Morena para que no ofrezca programas sociales a cambio de obtener datos de la credencial.



No se debe engañar a la población: el acceso a los programas sociales es un derecho, no un favor clientelar.



?? pic.twitter.com/yar1uxrEkO