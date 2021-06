Impactos en la inversión, lo que preocupa tras artículo The Economist: expertos

El alcance del artículo de la revista The Economist en la que llama “falso mesías” al presidente Andrés Manuel López Obrador, es lo que verdaderamente debe preocupar al gobierno federal, consideraron expertos en Cita Con Las Urnas 2021 de La Silla Rota, puesto que puede ser leído por algún tomador de decisiones en materia de inversión, minando así el gasto de capital extrnajero en el país.

La semana pasada, el semanario londinense calificó a López Obrador como un falso mesías y un peligro para la democracia en México. La revista dijo que el presidente tiene algo llamado "necrofilia ideológica", es decir, amor por ideas que se han comprobado no funcionan.

Criticó que AMLO está prohibiendo la inversión privada en materia energética y obligando a comprar energía al Estado, sin importar que sean caras y sucias.

“Preocupa el alcance de la revista, el artículo puede llegar a tomadores de decisiones”, expuso la exgobernadora Ivonne Ortega, quien calificó el texto como “una nota pega fuerte para la percepción del país”.

Tras la publicación del artículo, el canciller Marcelo Ebrard criticó el contenido y advirtió que el editor internacional no fue sensible con los argumentos que le dio previo a la publicación y calificó de absurda la tesis de que el mandatario ha minado la democracia mexicana. El presidente mexicano calificó la portada como “muy majadera”.

José Roldán Xopa, analista, por su parte, señaló que “no se puede negar el éxito editorial del articulo, llegó a quien tenía que llegar”.

“No hay ninguna falta de respeto, forma parte del debate, eso pasa con las sociedades abiertas”, aseguró el experto.



El artículo de The Economist, expuso Alejandro Encinas Nájera llegara a un sector ya convencido de no votar en beneficio del proyecto político de Lopez Obrador. Agregó que la publicación no es un intento injerencista en las próximas elecciones, “pero se puede leer así”.

Resaltó, por otra parte, concepciones colonialistas dentro del texto, lo que llamó “el lenguaje de las religiones”, con el que se subestima la inteligencia de los mexicanos y de los votantes que pueden decidir por sí solos. “Es muy diferente al llamado a no votar por Trump”, ejemplificó Encinas Nájera.

El artículo, explicó Roldán Xopa, ha levantado opiniones en distintos sectores de la sociedad de diferentes países, sin embargo se trata de las mismas críticas que escuchamos todos los días sobre la forma de conducir el país por parte de López Obrador. “Lo del mesías es lo mas notorio pero no lo más relevante”, apuntó.

Resaltó que ante el ámbito internacional, se pueden destacar logros de la actual administración tales como elementos de recuperación económica y fiscal, así como el aumento del salario.

“El artículo es la portada”, consideró Alejandro Encinas Nájera. “Parece más una columna de opinión”, dijo el analista y se refierió a The Economist como una revista con prestigio con importantes artículos pero que responde a un ala conservadora.

La revista, recordó Ivonne Ortega, exgobernadora de Yucatán, también ha criticado a otros presidentes, como en el caso de Donald Trump en Estados Unidos.

“No veo que esté violentando ningún tipo de ley”, expuso la también exlegisladora.

¿SIRVEN LAS DECLINACIONES DE CANDIDATOS?

En las últimas semanas de las campañas electorales, distintos candidatos han hecho pública su declinación hacia alguna otra candidatura, pero lo único para que sirven, explicó Ortega Pacheco, es para hacer proselitismo puesto que los votos no se transfieren de uno a otro aspirante.

“Creen que pueden generar un efecto que haga la diferencia, pero no pasa, no es un voto corporativo”, dijo la exgobernadora. “El elector hace un análisis de las opciones que quedan y puede convencerlo un candidato de otro partido”, detalló.

Para Roldán Xopa esta estrategia tendrá un amplio margen de impacto cuando las diferencias sean pocas entre los punteros, o en caso de que la participación electoral de la ciudadanía sea baja. “Si la participación es masiva, el margen sería menor”, explicó.

¿MORENA EN RIESGO DENTRO DE LA CDMX?

Alejandro Encinas Nájera dijo que “el tema de la línea 12 del Metro va a tener sus efectos electorales y ya se observan en algunas encuestas”. Además de que la coalición PRI, PAN, PRD tiene una capacidad de movilización bien establecida en la capital.

Roldán Xopa resaltó, por su parte, que los errores que ha cometido el partido le pasarán factura, pese a que se argumente que los anteriores fueron malos, puesto que en la CDMX el pasado es perredista-morenista.

