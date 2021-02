Imágenes del día; viernes 16 de agosto del 2019

Este viernes 16 de agosto del 2019:

En distintos estados de la República se manifestaron en contra de la violencia de género, aquí en la CDMX, mujeres, colectivos feministas y los demás manifestantes se reunieron en la Glorieta de Insurgentes a las 18:30 horas para iniciar con la marcha #NoMeCuidanMeViolan.

Vandalizan en Chihuahua monumentos previo a marcha #NoMeCuidanMeViolan.

Con la consigna "no me cuidan, me violan", mujeres de Pachuca y colectivos feministas se manifestaron en la explanada de Plaza Juárez frente al palacio de Gobierno en rechazo a la violencia sexual.

En León hicieron lo mismo y se unieron al movimiento #NoMeCuidanMeViolan.

Niños migrantes, en su mayoría de países centroamericanos, que se encuentran en distintos albergues de la ciudad fronteriza, han podido continuar su actividad escolar gracias a la iniciativa de la Asociación Civil Ángeles de la Frontera, que transformó un camión en una escuela móvil, para instruirlos durante el proceso de espera que realizan sus padres para conseguir una cita con autoridades estadounidenses en busca de obtener asilo.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, durante su conferencia matutina habló sobre el caso de Rosario Robles, así como la cuestión de la suspensión de la construcción del Aeropuerto Internacional de Santa Lucía.

Christopher Landau, nuevo embajador de Estados Unidos en México, llegó a nuestro país y ofreció un mensaje a medios de comunicación, en el AICM.

Atletas Militares de Alto Rendimiento que participaron en los “XVIII Juegos Panamericanos Lima 2019”, asistieron a la Ceremonia de otorgamiento de insignias a Deportistas de Alto Rendimiento por parte de la Secretaría de Defensa Nacional, evento que estuvo encabezado por Luis Cresencio Sandoval González, secretario de la Defensa Nacional.

Este viernes se llevó a cabo una reunión de seguimiento a los compromisos HeForShe, realizada en las instalaciones del INE.

Oficiales de la Secretaría de Seguridad de Jalisco, Guadalajara, en colaboración con el personal del Consulado General de Estados Unidos y las autoridades municipales, participaron en un simulacro de seguridad y resguardo de sedes consulares, por lo que se realizo un despliegue táctico en las inmediaciones del Consulado, en la zona de Chapultepec.

Entre múltiples colores, textiles, artesanías y alimentos, fue inaugurada la sexta edición de la fiesta de las culturas indígenas en la explanada del Zócalo Capitalino. El evento estuvo encabezado por el secretario de Cultura capitalino, Alfonso Suárez del Real, quién participó en una ceremonia de agradecimiento a los cuatro puntos cardinales.

Accidentes de tráfico no siempre cubiertos por el seguro, asaltos a punta de pistola e incluso acoso son las batallas que combaten a diario los repartidores de aplicaciones móviles de la Ciudad de México, quienes ahora se han unido en un colectivo para garantizar su seguridad.

Cuatro migrantes desembarcan del buque de rescate de la ONG española Open Arms para recibir tratamiento médico, en la madrugada del viernes, en el puerto de Lampedusa, Italia.

Lugar en el que estuvo secuestrado un medico español, en el municipio Temamatla, en el Estado de México. El español, oftalmólogo de profesión, fue privado de su libertad el 12 de agosto, al salir de su domicilio, en la colonia Lindavista, en la alcaldía Gustavo A. Madero de Ciudad de México.









