Imágenes del día; miércoles 6 de noviembre del 2019

Este miércoles 6 de noviembre del 2019:

Tras la masacre, el Rancho La Morita que le pertenece a la familia LeBarón se encuentra vigilado por elementos de la Guardia Nacional.

Siete personas fueron encontradas ejecutadas a bordo de tres vehículos en una brecha que se ubica a un costado de la Presa el Ocotillo en Tonalá, Jalisco.

Peritos de la Fiscalía de Sonora levantaron el automóvil calcinado en donde fueron asesinados varios miembros de la Familia LeBarón, después de un ataque cuando viajaban en caravana por la zona a manos de un grupo armado.

Pobladores de diferentes comunidades del municipio Aldama en Chiapas han sido desplazados de sus hogares por la violencia ejercida por grupos de hombres armados desde la comunidad de Santa Marta, comunidad perteneciente al municipio de Chenalhó, debido a una disputa de tierras.

Inició el Operativo Paisano Invierno 2019, el cual se implementará en todas las terminales de autobuses y aeropuertos del país para darle orientación a los paisanos que regresan al país por las fiestas de fin de año.

Continúa el mantenimiento y restauración del Ángel de la independencia a cargo de decenas de especialistas y colaboradores.

Socios de la Cooperativa La Cruz Azul, S. C. L. y sus familiares se manifestaron en las instalaciones de FEMEXFUT en Toluca, Edomex, donde pidieron audiencia con Yon de Luisa, presidente de la Federación para entregarle una carta en donde exponen que Víctor Garcés y Guillermo Álvarez no pueden seguir tomando decisiones y no sean tomados como representantes de "La Máquina".

Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la minuta del Senado con la que se otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda el congelamiento de cuentas y el inicio de procesos de extinción de dominio.

Padres de niños con cáncer cerraron Insurgentes a la altura de Reforma para demandar que ya empieza a faltar ciclofosfamida en el Hospital Infantil de México.

Integrantes de la familia LeBarón comenzaron a llegar al rancho La Morita para el sepelio de las nueve personas que fueron asesinadas en una caravana durante un trayecto hacia Chihuahua, 6 de las víctimas eran menores de edad, se tiene previsto que mañana realicen los funerales correspondientes.

