Imágenes del día miércoles 13 de febrero del 2019

Este miércoles 13 de febrero del 2019:





El Presidente, acompañado del titular de Educación, Esteban Moctezuma, encabezaron el acto conmemorativo a los 60 años de la emisión de los libros de texto gratuitos.





, gobernador de Morelos, acudió a la Fiscalía General de la República, para interponer denuncias en contra del ex gobernador de la entidad, la ex presidenta del DIF, Elena Cepeda de León, el ex candidato a gobernador Rodrigo Gayosso, por supuestos hechos de evasión fiscal, delincuencia organizada y uso de recursos de procedencia ilícita.





Se llevó a cabo en el Senado de la Republica la discusión sobre la pertinencia de la





El Gobernador de Chihuahua,Jurado acompañado de presidentes municipales, presentaron las Controversias Constitucionales en la, donde pretenden llegar a un acuerdo sobre las reglas de operación del Fondo Minero.





Padres de familia y docentes marcharon por las calles de Xalapa, Veracruz en pro de lassubrogadas del IMSS.





Integrantes de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión se reunieron para delinear la ruta de la agenda legislativa entre lay la de Senadores





En Ciudad Juárez, Chihuahua, como parte de la estrategia "" impulsada por el Gobierno Federal para prevenir el delito y reducir la violencia, el General de Brigada Diplomado de Estado Mayor, Miguel Ángel Hernández Martínez, Comandante de la Quinta Zona Militar, dio arranque al operativo coordinado en que habrá de participar en Municipio, Estado y Federación.





asistió como testigo de honor, junto aCasaubon, Secretario de Relaciones Exteriores, y Grete Faremo, Secretaria General Adjunta de las Naciones Unidas y Directora Ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, a la firma del Acuerdo Marco entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos.





Cerca de 200por los sismos de 2017 se manifestaron frente al despacho de la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,, en demanda de que se agilicen las soluciones y terminen las "interminables mesas de trabajo", pues no hay avances en la reconstrucción de sus hogares.





El senador, acompañado por representantes de diversas organizaciones gremiales, asistió hoy a la asamblea constitutiva de la Confederación Internacional de Trabajadores, de la cual será presidente





Se registró la caída de un automóvil a un, que fue provocado por una fuga de agua en la colonia Exhacienda San Juan de Dios, en la alcaldía de, de la Ciudad de México.