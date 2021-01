Imágenes del día; jueves 7 de enero del 2021

Este 7 de enero del 2021:

Migrantes provenientes de diversos países de Sudamérica, se mantuvieron aglomerados y sin respetar las normas sanitarias a las afueras de las oficinas del Instituto Nacional de Migración en Tapachula, Chiapas.

Se realizó la segunda aplicación de vacunas contra la covid-19 en Nuevo León, donde 975 dosis serán aplicadas cada día destinadas a personal de salud.

Fue liberada la preparatoria número 7 "Ezequiel A. Chávez", la cual había sido tomada por sujetos presuntamente ajenos al plantel desde noviembre del año pasado, sin embargo, autoridades señalaron que el inmueble se encuentra saqueado y vandalizado.

Funerarios de Toluca, Zinacantepec, Atlacomulco, Ixtlahuaca, Jilotepec e integrantes de Funerarias Unidas del Valle de Toluca se manifestaron en el Parque Vicente Guerrero en la capital mexiquense denunciando la tardanza en expedición de certificados de defunción, sobre todo para quienes han muerto de covid-19.

Por parte del gobierno de la capital y la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), a partir de hoy y hasta el próximo 20 de enero, estarán colocados en distintos puntos de la capital centros de acopio para los pinos que fueron adquiridos por decenas de familias para adornar sus casas en esta temporada decembrina.

El comercio del Edomex se encuentra de luto por las víctimas de covid, las pérdidas de empleos y los negocios que ya no abrirán, esto, tras no poder sostenerse ante el de cierre de negocios no esenciales por la contingencia.

Debido al aumento en casos por covid-19 en la CDMX, el Hospital Regional IMSS #2 Guillermo Fajardo, adaptado para la atención del coronavirus, se encuentra en alerta máxima, ya que corre el riesgo de la saturación de camas para pacientes contagiados por dicho virus.

En el Hospital General Balbuena continuaron los ingresos de pacientes con coronavirus.

El Monumento a Cuauhtémoc continúa con sus trabajos de remodelación, por lo que siguen colocadas las vallas para su resguardo.

A pesar de que la capital del país continúa en el punto máximo de hospitalizaciones en lo que va de la pandemia, varias personas caminan por las calles del a Centro Histórico.





(MJP)