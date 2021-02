Imágenes del 9 de octubre del 2018

Estas son las imágenes más importantes del martes 09 de octubre del 2018

Son “cuentos chinos” las versiones de que me voy de México, dice Peña Nieto

El presidente Enrique Peña Nieto, encabezó la ceremonia de clausura de la 13ª Conferencia de Ministros de Defensa de las Américas. la cual está integrada y dirigida por los Ministerios de Defensa del Continente Americano, ahí afirmó que no se irá del país, vivirá en Edomex.

¿Quién era Iván, el joven que murió en choque con diputado?

El diputado federal de Morena, Cipriano Charrez Pedraza, ofreció una conferencia para hablar sobre el accidente vial en el que estuvo involucrado y en el que murió una persona luego de que se incendiara su vehículo en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Charrez informó que el no iba conduciendo y que se presentó al Ministerio Público pero no declaró pues no había una demanda interpuesta.

Legisladores del PRD se manifestaron en el pleno de la Cámara de Diputados en contra de Morena ya que argumentan que dicha bancada otorga más tiempo para hablar en tribuna a sus diputados.

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, y Carlos Alberto Treviño Medina, director ejecutivo de Petróleos Mexicanos (PEMEX), durante el anuncio a medios para dar detalles de las operaciones realizadas en los pozos Manik y Mulach (nuevos yacimientos); Xikin y Esas (etapa de desarrollo), y Kinbe y Koban (fase de delimitación). Se estima que estos descubrimientos arrojarían una producción de hasta 210 mil barriles por día en el año 2020.

Alfonso Navarrete Prida, titular de la Secretaría de Gobernación (Segob); durante la instalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, con lo que se comprometen a optimizar las investigaciones para la localización de desaparecidos en el país. De 3 mil 485 desaparecidos han podido identificar con plena certeza a 340, agrego el secretario de Gobernación.

Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, durante su comparecencia con motivo de la glosa del 6to Informe de Gobierno durante la sesión ordinaria del Senado de la República.

Enrique Graue, rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM), y Francisco Domínguez Servién, gobernador de Querétaro, durante la firma de convenio que establece la creación de un Centro Universitario UNAM, en el centro histórico de la capital del estado.

Cientos de Alumnos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH) de la Universidad de Guadalajara, se manifestaron y marcharon de su centro universitario hasta las Secretaria de Movilidad para protestar por la inseguridad que sufren los estudiantes, ya que el día de ayer una joven fue atropellada por una unidad de Transporte Publico la cual falleció y otra mas perdió la vida en un intento de asalto.

Trabajadores de gobierno del estado, maestros y organizaciones de campesinos han tomado varias instalaciones oficiales y bloqueado calles en por lo menos diez ciudades, incluyendo la capital Tuxtla Gutiérrez en Chiapas. En la capital chiapaneca se vive el mayor caos. La Torre Chiapas, que alberga a cerca de diez dependencias importantes, fue tomada por burócratas, en demanda de un aumento salarial de por lo menos 3.5% y rechazaron la propuesta estatal de 2.1 por ciento.