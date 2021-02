Iglesia de la Luz del Mundo se defiende: “No somos una secta"

Naasón Joaquín García, el apóstol de la Luz del Mundo, acusado de producción de pornografía infantil y trata de personas y apresado por ello en Estados Unidos, será declarado inocente y recuperará su libertad, confió el vocero de organización religiosa, Silem García Peña.

“Creemos que él es un hombre inocente, que es honorable, en breve se van a estar desestimando las falsas acusaciones que se presentaron en su contra y las autoridades de Estados Unidos se van a estar pronunciando al respecto desechando el caso y consideramos que posteriormente se va a estar reivindicando su honorabilidad y también ante la opinión pública”, dijo García Peña en entrevista con La Silla Rota.

Cuestionado sobre la gravedad de las acusaciones y cómo lo tomaron en la Luz del Mundo, respondió que eso no implica culpabilidad.

“Estamos hablando de señalamientos que se deben de probar y hasta el momento no se ha presentado ninguna prueba que haga culpable al apóstol”, expresó.

Según el vocero, prueba de ello es que el juicio no ha iniciado.

Negó que a Naasón se le hallara material comprometedor en sus aparatos electrónicos, como han informado medios de comunicación, aunque admitió que de 60 aparatos que le fueron confiscados, las autoridades estadounidenses han revisado 58, por lo que restan dos.

.@Silemgarcia, vocero de la Luz del Mundo, defiende que Naasón Joaquín es inocente y no existe una sola prueba que lo implique en las acusaciones de trata y pornografía infantil https://t.co/9sltyq9Ydy pic.twitter.com/yZ2b29pPLb — La Silla Rota (@lasillarota) December 12, 2019

“Ese contenido de acuerdo con lo que dijo la fiscalía es que derivado en audiencias posteriores de la revisión de 58 dispositivos electrónicos tenían contenido de fotografías familiares, videos personales de su actividad personal, en ningún momento mantenía material inapropiado y estaba por revisar los últimos dos dispositivos electrónicos”.

Cuestionado sobre que no es la primera vez que se acusa a un líder de la iglesia de la Luz del Mundo de cometer abusos, como ocurrió en 1997, cuando el reputado periodista Ricardo Rocha presentó reportajes donde había testimonios sobre mujeres presuntamente abusadas sexualmente por el entonces apóstol Samuel, padre de Naasón, Silem García dijo que entonces tampoco se probó nada e incluso ve detrás de ello una conspiración.

“No hubo absolutamente ninguna denuncia, ni una sola carpeta de investigación al respecto. Se trata de personas que en su momento quisieron dañar la imagen internacional de nuestro apóstol Samuel Joaquín y de evidencia tenemos la documentación correspondiente que emitió no solamente la fiscalía del estado de Jalisco, sino también de la Secretaría de Gobernación donde emiten documentación de que no existió ninguna denuncia y fue un asunto meramente mediático y falso”, acusó, aunque sin dar nombres de probables responsables.

Vestido de traje azul, con un gesto casi impasible, cada respuesta era contestada pausadamente. Además, la entrevista fue grabada por un equipo de televisión profesional, para consumo interno de la iglesia, aclaró el mismo.

Respondió sobre cualquier tema. Respecto al uso de Bellas Artes para celebrar a su apóstol, dijo que no fue para eso, sino para la entrega de reconocimientos de la Asociación de Profesionistas y Empresarios AP, la cual ha recibido beneficios de Naasón y que quiso reconocerlo, y aunque cinco minutos antes de iniciar el evento les avisaron que no iba a poder ser entregado, defendió el uso del máximo recinto cultural y afirmó que no había nada de ilegal en ello. Como en otros temas, vio una mala interpretación de los demás.

“Jamás hubo un cumpleaños, jamás hubo un reconocimiento y se ha sacado de contexto. Lo que estoy diciendo es lo que obra en la documentación correspondiente. claro, cada quien ha pensado y ha dicho lo qué ha querido, la realidad es ésta.

“De haberse dado un reconocimiento tampoco la ley y reglamento del INBA lo impedía. Lo único impedido es que se realicen cultos de oración o campaña política y ninguna de las dos cosas estaba sucediendo. Era el reconocimiento y el reglamento lo permitía.”

Reconoció que en el trámite para obtener el permiso del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura contaron con el apoyo del senador del Partido Verde Ecologista de México, Israel Zamora, quien es integrante de la Luz del Mundo.

NIEGA VICTIMIZARSE

Cuestionado sobre si considera que hay una mala percepción de los dirigentes de la iglesia o incluso alguien que quiera perjudicarlos, dijo que no es su papel victimizarse, y atribuyó a los medios de comunicación y a las redes sociales las noticias sobre ellos.

“En el caso de la Luz del Mundo no nos victimizamos, solo pedimos que nos conozcan, que no se emitan versiones de situaciones de las que no están conscientes que sucedieron, que nos conozcan y conozcan la versión de la iglesia.

“Lamentablemente hoy con el uso de redes sociales y la facilidad que se tiene para acceder a la información de medios de comunicación que publican muchas personas, se quedan con una idea equivocada”.

-¿A qué atribuir entonces que en internet al buscarlo salen muchas notas, críticas o cuestionamientos sobre prácticas que las comparan a las de sectas?

-Yo no puedo responder por lo que la gente publique, no puedo responder por lo que un medio de comunicación emita, tú mismo me das la respuesta, que nos califiquen como secta cuando somos una organización religiosa legalmente constituida, ¿es culpa nuestra?

LOS DATOS

El vocero fue cuestionado sobre cuántos fieles tienen. Según sus datos, son 5 millones en todo el mundo, y en México son un millón 800 mil. Al recordarle la infrmación del Inegi en México en 2010, su respuesta fue que el instituto no contaba a los niños.

“En el Inegi no nos están incluyendo a los niños y a partir de los 14 debe incluirse”.

Recordó que la iglesia nació en 1926, en el contexto de la Guerra Cristera, por lo que había discriminación para quienes practicaran un culto diferente al dominante.

Ahora con la detención de su líder, la discriminación ha regresado, afirmó. Las mujeres de la iglesia lo han sido por usar faldas largas. Según García, han presentado dos mil quejas de discriminación en organismos estatales como el nacional de Derechos Humanos, así como ante el Consejo Nacional de Prevención de la Discriminación (Conapred).

Cuestionado sobre si a las mujeres se les obliga a vestir faldas largas, contestó que es solo una sugerencia, que todo se deja al libre albedrío de los creyentes.

“Esa vestimenta no la llevan al área de turismo. Se visten de acuerdo con la ocasión y si llegan con pantalón o falda corta son recibidas, no hay acto de discriminación, lo puedes constatar en templos”.

Cuestionado sobre si tienen relación con partidos, dijo que la Luz del Mundo es apolítica.

“No tenemos relación con ningún partido, tenemos relación institucional con autoridades legalmente establecidas, independientemente de extracción partidista.

#VIDEO "Creemos que (Naasón Joaquín) es inocente, es honorable y en breve se desestimarán las falsas acusaciones en su contra": @Silemgarcia, vocero de la Luz del Mundo https://t.co/9sltyq9Ydy pic.twitter.com/TzAnhsKMZy — La Silla Rota (@lasillarota) December 12, 2019

-Se decía que el apóstol Samuel era priista y que eso le ayudó a tener protección.

-¿Tú crees que a un priista le puedas decir `te bautizo`, ¿ves al presidente del PRI diciéndole `bautícese en la Luz del Mundo. Nuestra relación es institucional”, respondió.

Otra pregunta fue sí aún Naason encabeza a la Luz del Mundo, dijo que sí.

“Es y seguirá siendo el apóstol de la Luz del Mundo”.

En cuanto a si ha tenido oportunidad de verlo, contestó que sí.

“Naturalmente se encuentra tranquilo y confiado, sabe que son acusaciones falsas”.

Se le volvió a preguntar si de verdad no había abusos.

“No los hay”, reiteró.

-¿Confían en Dios o en la justicia?

“En los dos, entendemos que Dios permite todas las cosas y confiamos en las autoridades que en su momento han de actuar a los actuales parámetros legales les permiten y actuaran en justicia.

AJ