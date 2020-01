IFT y Cofece impugnan ante la SCJN tope salarial

Hasta ahora no se conocen los argumentos de las demandas del IFT y Cofece. (Especial)

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impugnaron ante Suprema Corte de Justicia tope salarial impuesto a sus mandos en el Presupuesto de Egresos de 2020.

Las demandas presentadas ante la Suprema Corte de Justicia se suman a los reclamos promovidos en diciembre por el Banco de México (Banxico) y por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Cámara de Diputados fijó en un millón 716 mil pesos la Remuneración Total Anual Neta (RTAN) de los comisionados presidentes del IFT y Cofece, 654 pesos menos que lo asignado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Hasta 2018, la RTAN de este tipo de funcionarios era de unos 2.5 millones de pesos anuales, mientras que el Ejecutivo percibía alrededor de 3 millones.

Por lo que en su nueva demanda, el IFT también señaló como acto reclamado el presupuesto total que le correspondió para 2020, que suma mil 541 millones de pesos, 2.7 por ciento más que en 2019.

Hasta ahora no se conocen los argumentos de las demandas del IFT y Cofece, pero en su controversia, Banxico acusó que el PEF 2020 no aclara la RTAN real del Ejecutivo, pues no menciona prestaciones extraordinarias y en especie.

MJP