Iber Alejandro, el youtuber que hizo show en la mañanera y se burló de periodista

Las agresiones a Irving Pineda, reportero de TV Azteca, durante el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino, derivaron en un pleito entre reporteros y youtubers en la conferencia mañanera de este lunes en Palacio Nacional.

"Supe que te agredieron a ti", dijo el presidente López Obrador al reportero Pineda, a quien dieron algunas fuertes palmadas en la espalda y le gritaron "chayotero", luego de ser rodeado por simpatizantes de Morena. Durante este lunes se le ha atacado en redes sociales con el Hash Tag: #LordChillon.

El mandatario mexicano reprobó las actitudes de sus seguidores y los llamó a no agredir a periodistas ni a caer en otro tipo de acciones violentas, pues esto afecta al movimiento de la Cuarta Transformación, que –dijo- se ha caracterizado por ser pacífico.

"Ustedes cumplen con su trabajo, no debe suceder eso", dijo a los periodistas.

Más adelante, en la mañanera, la reportera Isabel González cuestionó cómo se tramitan las acreditaciones para asistir a la conferencias, ya que hay personas de redes sociales, como una persona que identificó como Iber Alejandro, que hacen ataques en tono burlón.

Agregó que también ha recibido agresiones en la calle y criticó que estas vengan de periodistas acreditados por Presidencia de la República.

Ante esto, López Obrador pidió a todos comportarse de manera respetuoso.

"No hay ningún periodista que reciba dinero del gobierno", recalcó.

Incluso, dijo que en anteriores gobierno a la mayoría de los periodistas los explotaban, pues sólo unos cuantos se rayaban con hasta un millón de pesos mensuales, pero pidió que "no paguen justos por pecadores". "Prensa libre, sí; agresiones a la prensa, no", lanzó.

Esto dijo Iber Alejandro en sus redes sociales, previo a la mañanera:

Aquí listos para desmentir a Irving Pineda que no había venido hace una semana pero ya está aquí jajaja pero se va topar con pared no les fallaremos #IrvingChillon pic.twitter.com/VZcOzaGbS4 — Iber Alejandro (@IBERALEJANDRO69) December 2, 2019

Disculpe don Irving Pineda si herí su sensible corazón ???? — Iber Alejandro (@IBERALEJANDRO69) December 2, 2019

Así se defendió el periodista Irving Pineda:

Llegando a provocar al espacio de trabajo de uno. https://t.co/I392jTF884 — Irving (@IrvingPineda) December 2, 2019

La periodista @isa_gonzalez quien también ha cubierto campaña, precampaña y pre pre campaña de @lopezobrador_ denunció que también ha sido víctima de agresiones. — Irving (@IrvingPineda) December 2, 2019





EL AMAGO DEL YOUTUBER





Ya al final de la conferencia, el youtuber Iber Alejandro tomó la palabra para acusar discriminación por parte de los periodistas.

Aceptó que es un simpatizante de López Obrador y amagó con no volver a las conferencias ante diversas agresiones.

"Si yo le hago daño a su movimiento, discúlpeme, mi nombre es Iber Alejandro, de redes sociales, y lo apoyo, la otra vez me llamaron fanático en televisión nacional, se burlaron de mí, le dijeron burro a mi amigo, lo compararon con un burro, esos que piden paz", lanzó.

"Espero que me perdone y espero que me disculpe usted señor presidente, sí soy un simpatizante, no lo idolatro, simplemente he venido siguiendo su lucha y si por eso voy a ser juzgado, y pide alguna compañera que me censuren, está bien, lo acepto, señor presidente me despido, yo ya no pretendo venir a la mañanera, porque no tiene caso que me discriminen", advirtió.

Ante esto, el presidente le dijo: "No, no te vayas, no te vayas, quédate, somos libres, ya ofreciste disculpas y ya ahorita se van a dar un abrazo, ya, ya se acabó, nos vemos mañana".

Luego de que se retirara el mandatario, Iber Alejandro, junto a otros personajes de redes sociales, pidieron de forma burlona a Irving Pineda un abrazo; el periodista de TV Azteca se retiró.

Por si no fuera suficiente el show del "invitado" a la mañanera @IBERALEJANDRO69 , le tomó la palabra al presidente @lopezobrador_ y con otros asistentes NO periodistas le pedían abrazo de reconciliación a @IrvingPineda. Así la bromita: pic.twitter.com/tD7fiM0nZ0 — Stephanie Ochoa (@StefyOchoa) December 2, 2019

Irving Pineda me negó el abrazo está bien prefiero esa actitud honesta a un abrazo hipócrita — Iber Alejandro (@IBERALEJANDRO69) December 2, 2019

No manchen que chido ahora tengo más seguidores de la derecha que de la izquierda, esto es una bendición definitivamente les agradezco sus hermosas palabras,las que precisamente reflejan lo que tienen en el alma !! ???? — Iber Alejandro (@IBERALEJANDRO69) December 2, 2019





lrc