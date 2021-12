Huye López-Gatell de críticas en privado en la Cámara de Diputados

La reunión entre la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados y el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell se suspendió

El subsecretario de Salud abandonó su comparecencia en la Cámara de Diputados argumentando que una legisladora estaba grabando la sesión a puerta cerrada, dijeron diputados de oposición.

Luis Cházaro, coordinador del PRD, aseguró que López Gatell no toleró las críticas sobre la pandemia y que Morena lo arropó, por lo que suspendieron la reunión.

En Twitter, el diputado dijo que "el Dr @HLGatell no es únicamente responsable de las cientos de miles de muertes por la pandemia de covid además es de piel sensible e incapaz de aceptar la menor crítica" .

"Durante la reunión, en un acto de soberbia, el Dr @HLGatell interrumpió mi intervención acusando a la Vicecoordinadora del @PRDMexico, @EliPerezV_, de grabarlo, lo cual es falso. Se fue porque no resiste ninguna crítica a su PÉSIMO manejo de la pandemia de covid".

El coordinador del PRI, Rubén Moreira, afirmó que no es un tema del subsecretario sino de los diputados por contrariedades en el formato de la reunión. Y dijo que esto no significa que no continuarán recibiendo funcionarios en la Junta de Coordinación Política.

El coordinador de Morena, Ignacio Mier, afirmó que se rompió el formato establecido por lo que solicitó reconsiderar y citar a una nueva reunión.

"Él (López Gatell) aceptó gustoso, estuvo aquí y realizó su presentación media hora Y en el formato de preguntas y respuestas se acordó suspender la comparecencia para reprogramarla ante el pleno o comisiones".

Por su parte el diputado panista Elías Lixa explicó que la fricción fue porque la reunión era sin cámaras.

"La única cámara que estaba presente era del equipo del doctor López Gatell, se pidió respetuosamente a esa cámara que no se mantuviera, hubo una suposición de que alguien estaba grabando y después se descompuso el ambiente".

Precisó que su partido se mantuvo al margen de la discusión y que se votó seguir o no, con la reunión. Y que finalmente, ésta se canceló.

"No pudimos ni siquiera cuestionarle si su escenario catastrófico eran 60 mil fallecidos, cómo podía seguir pensando que tenía credibilidad en sus palabras cuando ya rebasamos los 600 mil", dijo Lixa.

"El impresentable López-Gatell emprendió cobardemente la graciosa huida de su reunión de trabajo en la Cámara de Diputados argumentando que lo estaban grabando con un celular. Parece niño. ¿Qué quiere esconder? ¿A qué le teme?", criticó el diputado Jorge Triana.