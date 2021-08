"Husos" ¿con o sin H? Senador de Morena hace pifia +video

El senador Sergio Pérez hizo una pifia durante la discusión de la Ley Federal de Revocación de Mandato en la cámara alta del Congreso, luego de pedir corregir una palabra en la redacción de la legislación.

"Algunas observaciones a la presidenta, en lo que se refiere al artículo 33, hay una palabra "Husos", con H, cambiarla por sin H", dijo el senador de Morena durante la sesión de este lunes. Sin embargo, en el texto se hace referencia a los husos horarios.

#QueVerguenza Discusión de Ley Federal Revocación de Mandato y el Senador @SenSergioPerez de @PartidoMorenaMx pide que corrijan la palabra HUSOS por USOS... solo que el Art. 33 se refería a HUSOS HORARIOS

¡Esa diferencia es de Español 3o de Primaria! ¡Estudien!@senadomexicano pic.twitter.com/i5qRyWTGdR — GustavoRobledoG (@gallorobledog) August 16, 2021

Este 16 de agosto, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos Segunda, del Senado de la República, avalaron en lo general el dictamen para expedir la nueva Ley Federal de Revocación de Mandato.

El dictamen pasó con los votos en favor de Morena, Encuentro Social y el Partido Verde Ecologista.

El pasado 10 de agosto en su conferencia mañanera el presidente López Obrador convocó al Poder Legislativo a que apruebe la ley reglamentaria de renovación de mandato. ¿Cuánto tiempo ha pasado?, preguntó el mandatario.

"Ahora resulta que los legisladores no quieren la revocación del mandato, pero todos en general, o no se han enterado de que hace falta la aprobación de esa ley, porque si no existe la ley reglamentaria, aunque esté en la Constitución, no se va a poder llevar a cabo la revocación, y esto es con malas intenciones, o sea, es deliberado´´, comentó en esa fecha el Ejecutivo.

(djh)