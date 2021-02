Humbertus: de la enseñanza a la celda

“Se le da citatorio a la hermana de Delia, y no se presentó. Y el domicilio de la hermana no existe; es la que hace la imputación y ya no aparece», explica Beatriz Juárez. La defensa de José Humbertus Pérez Espinoza apelo y esta fue rechazada por los magistrados mexiquenses, por lo cual interpuso un amparo, el cual falló a su favor.