¿Hubo riesgo de que envenenaran a AMLO en campaña? Esto responde el Presidente

Ante los señalamientos de Tatiana Clouthier, su excoordinadora de campaña, de que hubo quien dijo que quisieron envenenar al tabasqueño, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que no hay preocupación por eso ni operativos especiales sobre lo que les van a cocinar.

Cuestionado en la conferencia matutina sobre una parte del nuevo libro que lanzará Clouthier, titulado "Juntos Hicimos Historia", López Obrador señaló que no cuenta con informes sobre intentos de envenenamiento.

Destacó que comen lo que hay en fondas y restaurantes, donde son bien atendidos por chefs y trabajadores de hoteles.

No tengo yo ningún informe sobre ese asunto (...) No hay preocupación por eso, voy a restaurantes, voy a fondas, donde me atienden muy bien, tanto los chefs, que antes se les llamaba cocineros, como los trabajadores de hoteles, de restaurantes, de fondas, les tengo toda la confianza, no hay un operativo especial para que alguien esté pendiente de qué van a cocinarnos, comemos lo que hay".

Incluso el mandatario mexicano aprovechó para hacer una recomendación:

Ayer fuimos a comer a un restaurant que se llama El Güero, se los recomiendo, allá en Los Cabos", comentó.





