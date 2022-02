Hubo infiltrados del crimen en la protesta de Ayotzinapa: AMLO

Durante la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a los estudiantes de Ayotzinapa para no actuar con violencia, ya que ponen en riesgo la vida de otras personas y los instó a que dialoguen con las autoridades.

El mandatario no descartó que en los hechos del viernes en una caseta en Chilpancingo, Guerrero, hubiera infiltrados por delincuentes y personas que se dedican a actividades ilícitas.

"Es muy lamentable lo que sucedió, fue muy grave porque pudo haber una tragedia, muchos muertos, se tuvo suerte de que el tráiler se estrelló en una caseta, en un edificio de turismo y eso lo detuvo porque habían puestos de comerciantes e iban a perder la vida muchos, muy lamentable esto", dijo.

López Obrador adelantó que se inició una investigación para deslindar responsabilidades y lanzó un llamado a los normalistas y sus papás para que no actúen de esa forma, porque afectan y ponen en riesgo la vida de las personas.

El presidente dio la instrucción también para que las autoridades de Gobernación reciban a los normalistas y dialoguen sobre sus demandas.

"Les pido a los papás de los normalistas que nos ayuden, que hablen con ellos de que ese no es el camino", sostuvo en la mañanera.

El viernes pasado, normalistas de Ayotzinapa chocaron con un contingente de la Guardia Nacional durante una protesta en una caseta de la carretera hacia Acapulco, en donde los estudiantes utilizaron un tráiler como arma contra los elementos que resguardaban la caseta.

López Obrador comentó que se tomó la decisión de que no se tomen las casetas porque ya era una situación ´insoportable´ y señaló que la Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad.

"Nosotros no somos represores, se tomó esa decisión de que no se tomen las casetas, que ya era una situación insoportable, pero la Guardia Nacional actuó con mucha responsabilidad, sin armas salieron, pero hay muchos heridos pero no se puede actuar de esa forma", dijo el tabasqueño.













