Hubo fallas en plan de vacunación en primer año de AMLO, alerta ASF

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que en el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hubo diversas fallas en el Plan Nacional de vacunación, como deficiencias en la red de frío, no se aplicaron todas las vacunas, hubo problemas con la liberación de lotes, el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia (Censia) no se coordinó con las otras instituciones y la Secretaría de Salud no contaba con un sistema de información para saber a quién se inmunizó. Retos a los que se enfrenta nuevamente el gobierno, pero ahora con la vacunación contra covid-19.

En el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, la ASF indicó que en 2019 no se cumplieron los objetivos del programa de vacunación, ya que se aplicaron 48 millones 104 mil 904 dosis de vacunas, 25% menos de las que se tenía planeado, que eran 64 millones 157 mil 130. Resaltó que en ninguna entidad del país se alcanzó la cobertura de vacunación programada.

"En la operación del programa, la Secretaría de Salud no implementó, ni coordinó el sistema de información en materia de vacunación, y el CENSIA no coordinó las acciones de vacunación con las instituciones del Sistema Nacional de Salud; no supervisó ni evaluó la cobertura de inmunización en la población, a fin de orientar las decisiones estratégicas y programáticas a proteger a las poblaciones expuestas y reducir la carga de morbilidad; no coordinó la supervisión, ni el seguimiento de la red de frío para asegurar la adecuada conservación, almacenamiento y traslado de los productos biológicos del programa.

"No sustentó que la adquisición de vacunas se hubiera realizado con base en lo programado para garantizar la disponibilidad oportuna, suficiente y de calidad, y no acreditó el número de personas a las que les fueron aplicadas en ese año", señaló.

La red de frío es uno de los temas importantes y necesarios para la vacunación contra covid-19, pero ya había problemas en este tema desde 2019 porque no se garantizó la conservación y protección de los biológicos.

La ASF describió en su informe que "en la red de frío disponible para el Programa de Vacunación en 2019 no se aseguraron las condiciones adecuadas de conservación y manejo de los productos biológicos, ya que, de los 554 vehículos disponibles, sólo el 12.8% (71) tuvo carrocería refrigerada (Thermo king), y de las 265 cámaras frías, el 85.3% (226) operó sin licencia sanitaria emitida por la Cofepris, por lo que la operación de la red de frío para el Programa de Vacunación no garantizó que las vacunas se conservaran dentro de rangos de temperatura normados, a fin de evitar que perdieran su capacidad inmunogénica".

Estas irregularidades derivaron en 19 resultados, de los cuales se generarob 52 recomendaciones al desempeño y también que se emitieran oficios para que interviniera el Órgano Interno de Control por tres anomalías.

DEFICIENCIAS EN VACUNACIÓN CAUSAN AUMENTO EN ENFERMEDADES Y MUERTES



De acuerdo con la Auditoría, las deficiencias en la operación del Programa de Vacunación durante el periodo de 2013 a 2019, en los gobiernos de Enrique Peña Nieto y de López Obrador, generaron que los casos de enfermedades prevenibles por vacunación se incrementaran 1.3% al año, al pasar de 469 mil 291 casos en 2013 a 508 mil 450 en 2019.

La misma situación se reportó en la mortalidad, ya que las defunciones por enfermedades prevenibles a través de la vacunación se incrementaron con promedio anual del 27.4%, al pasar de 343 defunciones en 2013 a mil 466 en 2019.

En el primer año de gobierno de López Obrador no se cumplió la meta de vacunación programada que era de 64 millones 157 mil 130 dosis de vacunas, para 2019, para empezar sólo se distribuyeron 62 millones 136 mil 840 dosis, 96.9% del total, sin el que el Censia acreditará la causa.

Otra de las irregularidades que encontró la ASF fue que Salud no acreditó a cuántas personas se les aplicaron dichas vacunas, debido a la falta de un sistema de información que permita tener un registro, que es lo que ahora están haciendo las autoridades para la inmunzación contra covid-19.

Estos problemas para el plan de vacunación que se realiza cada año permite tener una idea de los retos a los que se enfrentarán las autoridades para el plan de vacunación contra covid-19, que implica un esfuerzo mucho más grande y que por lo tanto requiere de mayor precisión.

De acuerdo con la ASF, en 2019 el Censia determinó para el programa de vacunación una población potencial de 66 millones 812 mil 927 personas, el 52.8% de los 126 millones 577 mil 691 mexicanos, aunque la población objetivo era de 59 millones 020 mil 819 personas, el 46.6% del total.

COFEPRIS ATORÓ AUTORIZACIÓN DE VACUNAS

Respecto a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la ASF detalló que esta agencia sanitaria recibió en 2019 un total de 403 solicitudes para autorizar la liberación de 356 lotes de vacunas para su comercialización, distribución y aplicación en ese año.

Sin embargo, sólo autorizó 385 solicitudes, el 95.5%, y rechazó 18 de ellas debido a que 17 lotes se dictaminaron fuera de las especificaciones de calidad, seguridad y eficacia requeridas.

En cuanto a las 385 solicitudes autorizadas, la comisión liberó 339 lotes de 355 solicitudes, y no acreditó las causas por las que no liberó los lotes correspondientes a 30 solicitudes.

Asimismo, "por lo que se refiere a las 18 solicitudes de liberación de lotes de vacunas que se dictaminaron fuera de las especificaciones requeridas, con base en lo establecido en los Lineamientos para autorizar la distribución o venta de lotes de productos biológicos, la Cofepris liberó 14 lotes de esas vacunas, a fin de contener brotes epidémicos de sarampión, e instruyó las acciones para reforzar la farmacovigilancia".

fmma