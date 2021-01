Huachicol crece en 24 entidades; hay 26 mil tomas ilegales detectadas

"No tengo evidencias de que los directores de Pemex participaban en el robo de combustible. Lo que sí sé es que tenían conocimiento, de eso no tengo duda. Sabían, pero no puedo sostener con pruebas que participaban. De que sabían, sabían, porque hay hasta estadísticas. Se contrataban sistemas precisamente para la vigilancia de ductos, para medir la presión de ductos", comentó el 27 de diciembre de 2018.