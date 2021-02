“Hoy hay esperanza de que una madre y sus hijos se vuelvan a abrazar, se vuelvan a tener cerca el uno del otro”, enfatizó el doctor Enrique Delgadillo, quien ayudó a que una paciente con covid-19 hiciera una segunda videollamada con su hijo, después de haber estado intubada.

La semana pasada publicamos la historia de una paciente, de 52 años, que se encontraba en estado grave en el Hospital General Regional 2 El Marqués, del Instituto Mexicano del Seguro Social en el estado de Querétaro. Justo antes de que fue a intubada, el anestesiólogo Delgadillo y todo el equipo con el que trabaja se movilizaron para que la mujer pudiera comunicarse con sus hijos antes de que le realizaran el procedimiento.

“Hijo, reconcíliense con Dios para que después de que me duerman pueda despertar y si no es así, para que ustedes puedan dormir. Dile a tu hermana que la quiero mucho, a tu abuelito y a todos los de la congregación que se encomienden a Dios por todos los que estamos aquí en el hospital, los amo mucho y que sea lo que Dios dicte”, fueron las palabras que la paciente con covid-19 le expresó a su hijo antes de que la intubaran, con la incertidumbre por no saber si se volverían a ver o no.

En su cuenta de Twitter, el doctor Delgadillo indicó que la señora está evolucionando de manera favorable, ya la desintubaron e incluso estaba sonriente y con apetito, lo que parecen buenas señales.

“Pues hoy traigo muchos sentimientos encontrados. Mi paciente despierta, por fin se logró retirar el apoyo ventilatorio, aún con oxígeno suplementario, pero a muy bajos requerimientos”, detalló el especialista del IMSS.

La mejoría de la paciente permitió que pudiera volver a hablar con su hijo a través de videollamada breve de dos minutos, pero que fue suficiente para darle ánimos que le ayuden a seguir adelante en la lucha contra el coronavirus.

“Con el permiso de ella y de su hijo, hicimos otra videollamada, no saben lo hermoso que fue verlos a ambos sonreír”, destacó el doctor Delgadillo, quien señaló que sí se puede vencer esta enfermedad, aunque como siempre, lo mejor será evitarla.

Quédense en casa, a nadie le deseo que tenga que pasar por algo así

(María José Pardo)