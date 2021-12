Hoy es audiencia de Mauricio Toledo en Chile, diputados exigen agilizar su extradición

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó un punto de acuerdo para exhortar a la Fiscalía General de la República (FGR) a agilizar la extradición del ex diputado petista Mauricio Toledo, quien se encuentra en Chile tras su desafuero en agosto.

Los diputados también exigieron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Secretaría de Hacienda para que, en coordinación con la FGR, contribuyan con la Secretaría de Relaciones Exteriores para agilizar este proceso, pues este jueves se llevará a cabo la audiencia del caso en Chile y en aquel país el enriquecimiento ilícito no es considerado un delito grave.

El diputado de Morena Alejandro Robles afirmó que se realizará esta audiencia para determinar si se extradita al diputado sin fuero. También destacó que la FGR y la UIF "no han realizado el pedimento que se requiere para que la SRE pueda complementar esta solicitud".

"Estamos hablando de horas, no podemos dejar el tema en silencio ante una posibilidad tan amplia de impunidad. De no hacer este pronunciamiento con la acusación de enriquecimiento ilícito, la Fiscalía no alcanza a cumplir con la extradición porque el convenio de extradición con Chile plantea que solo serán extraditados aquellos que tengan un año como pena prevista. El enriquecimiento ilícito en Chile no amerita prisión corporal, estamos hablando de una legislación inspirada en el período de Pinochet por lo que hay una tolerancia amplia al tema de la corrupción", enfatizó.

En enero, la Fiscalía de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero de Toledo acusado de enriquecimiento ilícito. La Sección Instructora de la Cámara baja abordó el tema durante casi cinco meses y fue hasta un período extraordinario en agosto cuando se aprobó su desafuero y el tema se llevó al pleno.

Por mayoría de votos, este Congreso avaló el desafuero de Toledo quien ganó en Puebla la reelección como diputado federal. Sin embargo, fue en esa sesión parlamentaria cuando la Fiscalía capitalina informo que el diputado petista (antes morenista y perredista) había salido ya del país para viajar a Chile dónde se refugió.

Robles dijo a los integrantes de la Comisión de Justicia "Toledo no se enriqueció robando bancos, es un depredador de fondos públicos y por lo tanto, no lo hizo en solitario es un tema de delincuencia organizada. Sabemos que Miguel Ángel Mancera tenía dos brazos financieros: los hermanos Serna y a Mauricio Toledo como presidente de la Comisión de Presupuesto en el Congreso capitalino".

Afirmó que de no realizarse este llamado se avalará indirectamente la impunidad. Y agregó que el tema es relevante "para estar ante un eventual desafuero del ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera".













