Hoteles de CDMX, sólo abiertos para médicos, enfermeras y refugiados

Lo único peor al coronavirus sería haberse quedado en su país. Por eso Daniela Castro -médica venezolana refugiada en México-, sabe que no se equivocó. "No me arrepiento de haber salido de mi país porque sé que puedo tener una mejor calidad de vida aquí. Esta pandemia va a pasar, es a nivel mundial. No elegí mal, elegí bien; lo que hay que tener es paciencia y calma a que pase todo. Yo sé que muchas puertas se nos abrirán aquí", expresa con confianza. Una confianza que contrasta con la barbilla de su rostro sostenida por una mano, sentada en la banqueta de entrada del hotel Managua en el centro de la #CDMX; mientras su hija repite la escena frente a ella, sentada en cuclillas.

El sentimiento hace eco en cuarenta refugiados más que viven en este hotel mientras pasa la pandemia, bajo la protección de la organización Casa Refugio (CR) y el enlace administrativo de la Secretaría de Gobernación con el gobierno capitalino, que consiguieron el aval del GDF para que un total de cuatro hoteles (ubicados en la colonia Escandón y Centro Histórico) alberguen a refugiados durante la #cuarentenatotal.

Estamos aquí venezolanos, guatemaltecos, hondureños. Mi esposo y mis dos hijas, llegamos el 10 de marzo y tras 16 días en estación migratoria Las Agujas, CR nos trasladó acá. Tenemos una habitación doble, llevamos veinte días aquí. La atención del hotel es buena, lo difícil es la alimentación: no podemos salir a conseguir trabajo, todo está cerrado. CR nos apoyó con unas bolsitas con galletas, enlatados y sopas, pero no las podemos cocinar aquí; así que durante estos días hemos estado con jugos, galletas y eso. Hay personas que nos ayudan, entre nosotros mismos acá; algunas personas nos trajimos ahorritos, algo de plata y con eso hemos estado sobreviviendo

"Emigrar no es fácil", lamenta. "Salimos de nuestro país para dar una mejor calidad de vida a nuestros hijos. Salí de mi país con pasaporte y todo, pero migración me los tiene retenidos. Salí por política porque di mucha información de lo que estaba pasando en donde trabajé, el hospital Pablo Acosta Ortiz en San Fernando de Apure. No había insumos de medicina, pocos médicos y no puedes pensar distinto contra el gobierno porque es tu muerte. Me amenazaron de muerte y el caso es que no puedo regresar. Y en este momento no podría ofrecer mis servicios aquí por seguridad de mi familia".

Andrés Ramírez coordina la oficina de Comar (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados) y desde la #sanadistancia detalla a La Silla Rota la situación de la población en condición de refugio en México, durante esta pandemia. "Comar no ha tenido nunca albergues, más bien los tiene la sociedad civil y la iglesia. En este caso CR estaba preocupada y como tienen un vínculo directo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR por sus siglas en inglés), nosotros les escuchamos y el subsecretario Encinas planteó el tema con la Jefa de Gobierno. Al ser personas vulnerables que buscan protección internacional, si les cierras el hospedaje -como era la instrucción- los dejas en la calle porque no tienen otra opción dónde vivir. Por fortuna hubo una respuesta positiva".

En este caso, precisó Ramírez, el pago por servicio de hotelería será sufragado por CR mediante recursos otorgados por la ACNUR. "Nosotros no tenemos recursos para eso", advierte, "nuestro rol fue puentear para no cerrar esos hospedajes, los hoteles lo tomaron bien porque continúan trabajando en momentos de difícil economía. A partir de la semana del 30 de marzo se redujo el número de personas que acuden a Comar a solicitar su condición de refugiado; y desde el 15 de abril ya nadie se presentó. Frente a la fase 3 de la pandemia estamos pensando en la posibilidad de que su registro sea en línea".

Al momento, afirma, solo han registrado dos casos de covid-19 en esta población. "Sabemos de algún migrante en el norte del país, pero que no es solicitante; después supimos de un refugiado en CDMX que fue contagiado, esta en cuarentena, no requirió hospitalización pues fue un caso leve aunque sí teníamos un poco de miedo de que eso causara un contagio masivo de personas".

Pese a ello, frente al hotel Managua Daniela y sus hijas esperan el paso del tiempo bajo la sombra de un generoso árbol mientras llega la hora de comer, aunque de antemano ya conocen el menú. "No tenemos para comprar un cubre bocas y no nos han dado aún; seguimos solo las medidas de higiene normales, lavado de manos, del cuarto hasta aquí y de aquí hacia dentro y así. Uno duerme, pero está pensando en que tiene que trabajar, pero no consigues trabajo. Las niñas necesitan alimentación, educación, médico y en eso pasamos el día a día, pensando qué va a pasar mañana cuando se quite esta cuarentena".

Vienen cosas fuertes con el covid-19, me siento como un pajarito en cautiverio pero hay que echar adelante

A su lado la guatemalteca Yolotzi Herrera realiza diversas llamadas a Comar para agilizar su trámite. Preocupada por eso sentencia con franqueza su pesar: "a mí lo que me preocupa es que las puertas de trabajo están cerradas ¡No le pongo mucho asunto a eso del virus! Me encomiendo a Dios y contra Dios no hay nada fuerte".

También médicos y enfermeras

Mil 500 habitaciones en un promedio de 72 hoteles y moteles de la CDMX, abrieron ya sus puertas para personal de salud (médicos y enfermeras) en un intento por revertir y frenar la discriminación de la que han sido objeto en calle, transporte público y zonas aledañas a hospitales y sus domicilios particulares.

Rafael García, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), precisa a La Silla Rota "para los médicos que lo ameriten es un convenio para darles hospedaje en cortesía, cerca de los centros médicos y hospitales donde laboren. Queremos apoyar en esta emergencia y ojalá sirva de algo para que no los maltraten, debemos cuidarlos y protegerlos con ese fin para que ellos tengan un lugar donde descansar y bañarse". García explica que varios de estos hoteles se ubican en la colonia Doctores, Centro y Zona Rosa, entre otros puntos.

La Silla Rota recorrió las quince habitaciones del Motel Lord, que abrirán sus puertas para tal fin. Ubicado en la colonia Doctores, Roberto Fernández, gerente del lugar que pertenece a la Asociación de Hoteles y Moteles Del Valle de México (AHMVM), explicó cómo funcionará el convenio. "Los médicos deberán presentarnos su identificación y una carta otorgada por el hospital en donde están prestando su servicio. Les asignaremos una habitación sin costo; cada médico estará determinado geográficamente según la cercanía con su hospital. Las reglas de convivencia son bajo lineamientos sanitarios: no pueden rondar por el área publica del hotel aunque solo tenemos abierto el quince por ciento. Estarán -igual que el resto de los huéspedes- confinados dentro de su habitación y utilizaremos soluciones cloradas para la desinfección de superficies con personal que usará equipo de protección como guantes y cubrebocas".

Bajo el contexto económico actual ¿quién correrá con los gastos que esto implicará? ¿El gobierno capitalino? Rafael García de la AMHM, responde "si nos apoyan con los gastos de operación ¡Qué bien! Pero mientras no, queremos apoyar a los doctores. Ojalá llegue ayuda del gobierno para pagar los gastos operativos del hotel. Ésta es la peor de nuestras crisis desde toda nuestra historia; tenemos que salir adelante consiguiendo créditos, prestaciones, capital, lo único que nos hace falta es liquidez. No somos insolventes sino gente seria. Nuestras propiedades tienen un alto valor, lo que nos falta es liquidez. Esperamos que los bancos nos apoyen con créditos blandos para poder seguir operando".

Roberto Fernández afirma que, en este momento, ambas asociaciones hoteleras son una sola para proteger al personal sanitario durante la contingencia. "Siempre hemos sido una empresa socialmente responsable, sabemos que son tiempos complicados y es momento de ayudar cada uno desde nuestra trinchera. No es momento de lucrar con la situación y esa es la postura que hemos adoptado".

