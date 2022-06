Hostilidad de AMLO y otros retos de la prensa mexicana, según Digital News Report

El estudio sobre consumo de noticias Digital News Report 2022, difundido este miércoles por "Reuters Institute for the Study of Journalism", con sede en la Universidad de Oxford, revela que entre los retos de la prensa mexicana se encuentran la caída de los ingresos publicitarios, un ambiente hostil debido a los mensajes de descrédito que lanza el presidente Andrés Manuel López Obrador y por el alza en el asesinato de periodistas.

La parte del estudio realizado en México desde 2016 estuvo a cargo de la Doctora María Elena Gutiérrez Rentería, profesora investigadora de la Escuela de Comunicación, de la Universidad Panamericana, campus Guadalajara.

El estudio informa que México tuvo una caída del interés por las noticias de sus audiencias de 9 puntos en 2022, respecto al año anterior.

En cuanto al nivel de confianza, este disminuyó a nivel global en un 2% en 2022 respecto a 2021. El 42% de las audiencias globales señalan confiar en las noticias la mayor parte del tiempo. Finlandia continúa siendo el país de mayor nivel de confianza con un 69%, mismo que registra un 4% de aumento en el nivel de confianza de su audiencia regional.

Mientras que el país que mayor pérdida de confianza tuvo fue Estados Unidos, al registrar un 26%, que se traduce en un 3% menos que el año pasado. La audiencia consumidora de noticias digitales en México registra un 37% en promedio, sin cambio respecto al mismo periodo de tiempo comparado. México ocupa el lugar 28 de los 46 mercados internacionales respecto a los niveles de confianza en la industria periodística.

En el tema de disposición de pago por suscripción, Suecia y Alemania lideran con aumentos hasta un 33% y un 14%, respectivamente. En México, se mantuvo un 18% de disposición de pago de las audiencias consumidoras de noticias digitales en 2022.

En cuanto a las redes sociales, a nivel global, Facebook continúa siendo la principal red social, aunque registra pérdida de usuarios. Mientras que las otras plataformas como Instagram, TikTok y Telegram son las redes de mayor acceso para consumo informativo y las que en promedio crecieron a nivel mundial.

En México, las principales redes sociales continúan siendo Facebook, YouTube y WhatsApp. Aunque, TikTok ha sido la red social que más ha crecido proporcionalmente en términos de acceso a noticias.

OTROS HECHOS RELEVANTES EN EL MERCADO MEXICANO

Durante el inicio de la pandemia, algunas marcas decidieron ofrecer sus contenidos de forma gratuita en formato online, y, también, han adoptado el modelo de newsletter para atraer a las audiencias, como el periódico El Financiero. Por otra parte, la marca informativa ADN40, propiedad de TV Azteca, también tiene presencia en la plataforma de video streaming de Amazon.

El 2021 también marca un hito en la historia de la televisión comercial en México. Grupo Televisa se fusionó con Univisión. Esta empresa mexicana firmó la alianza estratégica en su negocio de contenidos para fortalecer su presencia en el mercado de contenidos hispanos a nivel global, principalmente con su propia plataforma de video streaming.

Las audiencias mexicanas incrementaron el nivel de consumo informativo en general, principalmente en el formato online. El Universal y TV Azteca Noticias son los dos medios que las audiencias más utilizan para acceder a noticias en 2022.

Sin embargo, otras marcas informativas incrementaron el tráfico de audiencias en sus plataformas digitales. Este es el caso de Televisa Noticias que registra un aumento del 29% en 2022, respecto a 2021. En segundo lugar, se encuentran los sitios web de periódicos locales, que muestran un aumento del 13% en 2022, comparado a 2021. Y en tercer lugar está Reforma que tuvo un ascenso del 7% en el mismo periodo de comparación.

(Luis Ramos)