Hospitales del IMSS no están debordados: Zoé Robledo

Los hospitales del Instituto Mexicano del Seguro Social no están desbordados por la pandemia de covid-19 en México, aseguró Zoé Robledo Aburto, director general del IMSS, este martes al salir de una reunión en Palacio Nacional.

Al ser cuestionado sobre la situación en el Hospital del IMSS en Tijuana y luego de que el gobernador de Baja California, Jaime Bonilla, dijo ayer que los médicos “están cayendo como moscas, Robledo Aburto destacó que ya habló con el mandatario y que personal del Instituto realizará una inspección como se hace cuando hay un brote.

El director general del IMSS negó que ese hospital o cualquier otro del IMSS ya estén saturados por el número de pacientes qué hay contagiados de coronavirus. “No, no. Desbordados no. ¿Qué sería un desbordamiento? Que en el hospital, el número 20, hubiera más pacientes necesitando ventilador que ventiladores disponibles, eso no ha ocurrido. Lo que tenemos que hacer es intentar que nunca ocurra.

“No todos los que se van a hospitalizar, no todas las personas que llegan a un hospital necesariamente requieren ventilador, los más graves requerirán ventilador, otros requieren una hospitalización, una cama con una toma de oxígeno hospitalario. Ese es el proceso en el que nos va a ayudar mucho poder hacer esta derivación temporal de los casos”, explicó.

Respecto al número de ventiladores con los que cuenta el IMSS, Robledo Aburto dijo que ya se incorporaron 184 hospitales para atender a pacientes con covid-19, y que en estos cuentan con cerca de 3 mil 500. Ventiladores funcionando con consumibles, con personal, con una toma de oxígeno.

Señaló que como parte de la estrategia han tenido que reparar ventiladores que no tenían consumibles y por lo tanto no se podían utilizar y otros que tenían alguna pieza descompuesta, los cuales ya se están reparando en un taller en Michoacán.

Asimismo, destacó que los trabajadores del IMSS no han parado para hacer frente a la emergencia sanitaria por coronavirus en México y que se están resolviendo los problemas que había respecto a capacitación y equipo de protección para estar listos para la fase 3.

AJ