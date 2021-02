Hospital Gea González a punto del coma; denuncian carencias

"No hay gasas, no hay guantes, no hay medicamentos, no hay suturas. No hay tiempos quirúrgicos. La lista de espera de los pacientes que se van a operar ya va en enero de 2020 porque no hay espacios quirúrgicos. Antes hacíamos una cirugía a la semana; ahora hacemos dos al mes", denunció un residente del hospital quien omitió su nombre.