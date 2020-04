Hospital Español y otros 6 en CDMX, saturados, ya no aceptan pacientes

El Hospital Español de México llegó al máximo de su capacidad este viernes, por lo que ya no está aceptando a pacientes con covid-19. Mientras que seis hospitales del Sector Salud en la Ciudad de México tampoco tienen camas disponibles en este momento.

"Ya no tenemos cupo, no tenemos respiradores", indicaron a LA SILLA ROTA en el área de admisión del Hospital Español, donde también se colocó una hoja con el mensaje: "Informamos que hemos excedido nuestra capacidad para atender pacientes con covid-19, por lo que no contamos con camas disponibles".

Este nosocomio ubicado en la Colonia Granada, en la alcaldía Miguel Hidalgo, es el primer hospital privado que se llena a causa del número de personas contagiadas con el virus Sars-CoV2.

En el Sector Salud, seis hospitales de la Ciudad de México llegaron también a su máxima capacidad. Cuatro de ellos son de la Secretaría de Salud: el Hospital Juárez de México, el Hospital General de México "Eduardo Liceaga", el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición "Salvador Zubirán" y el Hospital General "Manuel Gea González".

En la misma situación se encuentran el Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y el Hospital General José María Morelos y Pavón del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de acuerdo con la página sobre la disponibilidad hospitalaria del gobierno capitalino.

Otros cuatro hospitales tienen capacidad media disponible para atender a pacientes con covid. Tres de ellos son del ISSSTE, se trata del Hospital Regional 1 de octubre, el Hospital General Tacuba y el Hospital General Regional Ignacio Zaragoza. Mientras que el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias "Ismael Cosío Villegas" también cuenta con algunas camas para personas con coronavirus.

En la conferencia del jueves, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, estimó que el Sector Salud contará con 700 hospitales para brindar a atención médica a personas con covid-19 en todo el país.

