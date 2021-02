Historias negras detrás de candidatos del PRI al Congreso

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) postuló como candidatos a senadores y diputados federales, a militantes y ex funcionarios estatales y federales algunos investigados en el pasado por presuntos vínculos con el crimen organizado, y otros denunciados por la probable comisión de delitos como desvíos de recursos y tráfico de influencias.

En la lista de candidatos al Senado y a la Cámara de Diputados, figuran además priistas sujetos a investigación por el caso Odebrecht, mientras que otros arrastran escándalos por presunto acoso sexual, fraude y nepotismo.

Nexos con el crimen organizado que PGR consideró improcedentes

Entre los candidatos al Senado que en el pasado fueron investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por supuestos vínculos con el crimen organizado se enlistan Manuel Añorve Baños y Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela.

En el primer caso, el ex alcalde de Acapulco y otrora diputado federal, Manuel Añorve Baños, fue señalado en 2010 por un miembro de la organización de los Beltrán Leyva de haber recibido dinero para financiar su precampaña y su campaña política al gobierno de esa entidad.

De acuerdo con declaraciones de un testigo protegido de la PGR, en noviembre de 2010 se la habrían entregó cinco millones de dólares al entonces alcalde de Acapulco, quien en total fue acusado de recibir 15 millones de dólares.

Un año más tarde, en 2011, se confirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) si investigó al ex candidato del PRI a la gubernatura de Guerrero, sin embargo la dependencia federal concluyó que no había delito que perseguir y argumentó que los señalamientos del testigo en cuestión no fueron ciertos y carecían de fundamento.

En el segundo caso, a pesar de ser señalado por Servando Gómez “La Tuta” de haber estado involucrado con él, Juan Antonio Ixtláhuac Orihuela, aparece en la lista de candidatos a un escaño en representación de su entidad natal, Michoacán.

El hoy candidato a senador, sobrino del legislador Ascensión Orihuela Bárcenas, fue incluido en mayo de 2009, cuando era alcalde de Zitácuaro, en la lista de 38 funcionarios estatales implicados por la PGR por sus vínculos con el narcotráfico y su presunta participación en el llamado “michoacanazo”.

En 2010 fue investigado por la PGR tras aparecer en la nómina de alcaldes de La Familia Michoacana. Sin embargo se determinó insuficiencia de pruebas.

Hermana incómoda

Mención aparte merece el caso de la candidata a senadora Gabriela Bernal Reséndiz, pues aunque ella no tiene ningún señalamiento por vínculos con el crimen organizada, su media hermana Ximena Bernal Vargas fue detenida en julio de 2016 junto con el presunto líder del cártel de los Beltrán Leyva en Acapulco, Carlos Alberto “N” alias “El Ruso”.

La media hermana de la aspirante a un escaño, era secretaria general en el estado de la Red de Jóvenes x México, organismo del Revolucionario Institucional.

Gabriela Bernal Reséndiz, ex secretaria de la Mujer en Guerrero, confirmó su parentesco tras la detención y se deslindó de las actividades de su media hermana.

También se enlista por una candidatura al Senado, Maricela Emilse Etcheverry Aranda, ex directora del DIF de León, Guanajuato quien fue señalada por irregularidades en su administración. En 2014, la Contraloría Municipal de León detectó desvíos por más de un millón 800 mil pesos para lo cual se emitieron facturas a nombre de empresas “fantasma”.

Presunto desvío de recursos y tráfico de influencias

En la lista de candidatos al Congreso de la Unión del PRI, aparecen figuras como Lorena Martínez, ex candidata al gobierno de Aguascalientes y otrora titular de Profeco, quien en 2014 fue acusada por presunto tráfico de influencias al haber beneficiado a la empresa Vinos y Bodegas Alameda, propiedad de su familia, con 32 licencias para abrir expendios en la ciudad.

La también ex candidata al gobierno de Aguascalientes además se vió envuelta en un escándalo por la adquisición de una residencia valuada en 10 millones de pesos, ubicada en la Ciudad de México, que no fue reportada en su declaración patrimonial.

También se enlista por una candidatura al Senado, Maricela Emilse Etcheverry Aranda, conocida como “Azul”, quien fue señalada por irregularidades cuando estuvo como ex directora del DIF de León, Guanajuato. En 2014, la Contraloría Municipal de León detectó desvíos por más de un millón 800 mil pesos para lo cual se emitieron facturas a nombre de empresas “fantasma”.

Etcheverry había renunciado en junio del 2013 al DIF de León y para cuando se hicieron públicas las irregularidades se deslindó del asunto defendiendo que fue la presidenta honoraria del DIF y no tuvo nunca responsabilidades operativas.

Investigación por caso Odebrecht

Nuvia Mayorga, cercana al ex secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, aparece en la lista de candidatas al Senado en representación de su entidad, Hidalgo, a pesar de estar bajo investigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).

La Fepade investiga a la ex secretaria de Finanzas de Hidalgo por las presuntas aportaciones de la petrolera brasileña Odebrecht a la campaña del PRI. En septiembre pasado la Fiscalía de Delitos Electorales solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores datos de los movimientos financieros de Mayorga, así como de cuentas aparentemente administradas por ella en 2012, cuando era titular de la Comisión de Presupuesto y Fiscalización del Consejo Político Nacional del PRI.

Fraude en compra venta de viviendas

Paulina Alejandra del Moral Vela candidata al Senado por el Estado de México y ex directora general de BANSEFI fue denunciada públicamente por presunto fraude y simulación de compra venta de mil 46 casas cuando fue presidenta municipal de Cuautitlán Izcalli entre 2009 y 2012.

En febrero de 2015 el Frente Mexiquense para una Vivienda Digna hizo los señalamientos a través de un comunicado, de acuerdo con el cual, Del Moral Vela durante sus primeros cuatro meses en el cargo de alcaldesa en Cuautitlán Izcalli, simuló la compra-venta de mil 49 viviendas con la empresa “Promoción y Desarrollos Urbi S.A. de C.V., que supuestamente habrían financiado su campaña política electora, no obstante, nunca se comprobaron las acusaciones.

También por presunto fraude fue señalado el exalcalde de Durango y candidato a diputado federal, Adán Soria Ramírez, fue detenido en marzo de 2014. La demanda la interpuso el ingeniero Pedro Valencia Nevares por más de 3 millones de pesos que habían sido depositados a una cuenta bancaria para realizar un puente de en el bulevar Francisco Villa, obra que no fue realizada. El monto no se devolvió al empresario.

Tras el pago de una fianza de 2.5 millones de pesos, el exalcalde de Durango, Adán Soria Ramírez, fue liberado del Cereso número 1 para enfrentar el juicio en libertad.

Denuncias por acoso sexual

En junio de 2016 Juan Nicolás Callejas Roldán, hoy candidato al Senado por Veracruz, fue acusado por su prima de acoso sexual.

La sobrina del diputado local Juan Nicolás Callejas Arroyo, Thelma Magaly Callejas Salazar, irrumpió en el Congreso del Estado durante una sesión pública y acusó ante los legisladores que el hijo del líder sindical, Juan Nicolás Callejas Roldán, le pidió favores sexuales a cambio de ayudarla a mantener una incapacidad laboral por enfermedad.

Mientras tanto, el Partido Revolucionario Institucional impulsó en Tabasco a la ex rectora de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), Candita Victoria Gil Jiménez, quien durante su periodo al frente de la casa de estudios fue acusada de acoso sexual por alumnas del plantel educativo

Los señalamientos derivaron en dos denuncias: una ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos y otra ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

—Nepotismo

Wilfrido Lázaro Medina, candidato a la Cámara de Diputados, fue denunciado en enero de 2015 de nepotismo durante su administración como presidente municipal de Morelia, Michoacán.

Las denuncias que provinieron particularmente de la representación del PRD municipal, señalaron que el alcalde tenia dentro de su gabinete a tres hermanos y otros familiares, entre ellos su esposa Margarita Oribio, sus hermanos, Claudia Lázaro Medina, Javier Lázaro Medina, Luis Lázaro Medina, Alejandro Carrillo, Martín Farías, José Ruiz, entre otros.