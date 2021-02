Hipotecas impagables en Fovissste: "pagamos tres veces el préstamo"

El sueño de tener una casa se volvió pesadilla porque salió más caro de lo que pensaban. Así siente un millón 150 mil mexicanos acreditados en el Fondo de Vivienda del ISSSTE (Fovissste) quienes, sacando cuentas, encuentran que en un promedio de 20 años terminaron ya de pagar su casa al doble o triple del préstamo que recibieron. Pero su deuda no termina pues aseguran que esta institución incluyó pagos de interés sobre interés en la deuda original. Por eso reclaman intervención del presidente López Obrador y legisladores, para poner fin a deudas impagables que heredarán a sus hijos por asumir el rol de deudores solidarios.

Guadalupe Caballero es empleada en el Instituto para Educación de los Adultos en Campeche, al sur del país. La tercera parte de su quincena (mil 600 pesos) se va en saldar el pago de su casa, una deuda que adquirió en noviembre de 2002 por un monto de 225 mil pesos. "Me empezaron a descontar el préstamo en abril de 2003", cuenta a La Silla Rota; "por medio de mi ahorro de retiro me han quitado 112 mil 464 pesos; y desde 2003 a la fecha he pagado 384 mil 938 pesos ¡Y todavía tengo una deuda vencida de 44 mil 991 pesos! Saqué cuentas: estoy pagando el triple de la deuda que adquirí".

Fovissste le explicó el origen de esos 44 mil 991 pesos que, según ellos, todavía adeuda. Corresponde al pago de intereses sobre intereses de los cuatro meses (diciembre 2002, enero, febrero y marzo 2003) que no le fueron descontados de manera inmediata y que no le notificaron.

"Por eso dicen que yo no he terminado de pagar y que son intereses sobre intereses. Tengo 58 años y no me he podido jubilar por esa razón ¡Es una deuda eterna!", lamentó.

Una multiplicación sencilla nos dice que ella podría terminar de pagar esos 44 mil 991 pesos en un promedio de cuatro o cinco años a razón de esos mil 600 pesos quincenales; sin embargo, el fantasma del interés sobre interés es lo que hará crecer el monto y alargarlo por más años.

"No me puedo recuperar económicamente", explica vía telefónica desde esa casa que soñó. "Me da miedo por no tener la vida comprada, que esa deuda la terminen por heredar mis hijos. Esa es mi preocupación. No debería ser así, fue sólo un préstamo, pero esto parece no tener fin. No es justo. En Fovissste nadie nos resuelve, sólo contestan ustedes tiene que pagar o que, si tengo los 44 mil 991 pesos, pues pague de una vez".

No se vale que de un préstamo de 200 mil, quieren que paguemos 600 mil. Presidente López Obrador: por favor voltee a ver a los trabajadores federados, muchos ya terminamos de pagar esa deuda. Queremos una solución inmediata: yo voté por usted y no soy la única, hemos ido a protestar en la Cámara de Diputados, pero ni caso nos hacen

"FUERON PRÉSTAMOS DE USURA"

Cándido Cruz representa el Movimiento Nacional de Afectados por los créditos Fovissste y resume que la historia de sus integrantes es la misma que la de Guadalupe. Relata que en el gobierno de Vicente Fox los créditos se convirtieron en impagables y los resume, en una palabra: "usura". Dice que con Felipe Calderón la situación empeoró; "nos convirtieron en esclavos de por vida que no podemos terminar de pagar un crédito"; con Peña Nieto debieron convertir su deuda de salarios mínimos o UMA (unidad de medida y actualización) y el monto se incrementó.

Esto hace que el crédito sea variable. Originalmente los créditos que nos dieron era con el 4 al 6% de una tasa fija. Pero la actualización se convirtió en una segunda tasa de interés que también es variable y esa tasa se come todo lo que uno puede aportar por año y la deuda sigue creciendo conforme el Fovissste actualiza

Según sus cuentas, al inicio de la 4T eran un millón de afectados; ahora hay 150 mil más. Y agrega que sus casos son complejos porque no pueden renunciar a su empleo "en Infonavit puedes renunciar y nadie te puede sancionar, pero acá no", dice.

Experto en temas financieros, el ex titular de Condusef, Mario Di Constanzo relató que este problema nació cuando las constructoras e inmobiliarias aplicaron mecanismos para que a los afiliados se les prestara más dinero del que por préstamo les correspondía.

El tema no estaba muy regulado en el 2000 y el Fovissste no revisaban en aquellos años el buró de crédito. Se apoyaban en una disposición que precisaba que el descuento salarial para pago de casa tenía un tope. Pero como en la práctica les prestaron más dinero de lo que en verdad ganaban, a largo plazo al acreditado siempre le iba a faltar dinero para pagar, porque el descuento que le hacen -naturalmente- no alcanza para pagar el préstamo. En parte el que menos culpa tenía era el acreditado; pero en su momento ellos lo vieron como una ventaja

Cándido planteó que las constructoras los engañaron al prometer que las cuotas de pago serían fijas y sólo les descontarían el 30% de su salario. "Fueron sólo ganchos", consideró, "el Fovissste está disfrazado de seguridad social, pero en realidad terminas pagando más que en un banco. Y todo por la necesidad de tener una vivienda. Y cuando ves que tu deuda no baja y no baja, no puedes renunciar a tu trabajo ni decirle al Fovissste ya no quiero tu crédito porque si dejas de pagar tu deuda crece. Tampoco puedes vender, traspasar, ni arrendar".

Agregó que al "negociazo de la vivienda" en los últimos tres sexenios se sumaron alteraciones en talones de pago y notarías en contubernio. "Por ejemplo, un trabajador tenía un crédito por 300 mil, pero las casas de una constructora estaban en 500 mil. Entonces estás por la urgencia de vender alteraron los ingresos de los trabajadores para alcanzar esos 500 mil pesos". El resultado después de 20 años, son deudores enfermos resultado del estrés y las presiones económicas de sus deudas triplicadas. "Viven entre la diabetes, hipertensión y enfermedades crónicas", enlistó.

LA 4T: "HÁGANLE COMO PUEDAN"

La llegada del nuevo sexenio no cambió su situación. En Fovissste les abrieron las puertas y canalizaron con funcionarios menores que finalizan por decir "pague, ustedes así firmaron". Y aunque intentaron entrar a una conferencia mañanera y dejaron papeles con la ayudantía del presidente López Obrador, los papeles fueron turnados al Fovissste. "¿Así cuándo vamos a arreglar algo? Si turnan nuestras cartas a la cueva de ladrones", acusó.

En el camino de su deuda se encontraron con el diputado federal morenista Cayetano García quien tras escuchar sus casos presentó una iniciativa de ley en febrero 2019 que propone modificar la ley del ISSSTE y que, en resumen, plantea regresar los créditos a pesos con una tasa fija anual del 5% y con plazos límite de años; así como reestructuración de créditos para ponerles fin.

Paradójicamente, Cayetano no se explica cómo su propia bancada lo frenó pues inicialmente su propuesta fue turnada a la Comisión de Trabajo quien dictaminó en contra; el legislador guerrerense retiró la iniciativa y volvió a presentarla solicitando se turne a la Comisión de Seguridad Social.

"Y ahí está detenida porque, aunque cuenta con el aval de la mayoría de mi bancada, al momento en que se va a agendar para dictaminarse llegan los asesores del grupo parlamentario que dependían de Mario Delgado y que ahora dependen de Ignacio Mier; y les explican que esa iniciativa se votará en contra porque de lo contrario Fovissste ya no tendría dinero para construir ni otorgar vivienda lo que no es cierto", afirmó en entrevista.

En esa institución haya una extraordinaria robadera y corrupción. He explicado que la iniciativa no afecta ni las finanzas ni tiene un impacto presupuestal porque la institución no recibe recursos públicos porque se subsidia de las cuotas de los trabajadores. Pero desde la coordinación de Morena hay argumentos insanos y de mala leche. Me juegan chueco porque hay una evidente hipocresía

García asegura que sus compañeros no son omisos al tema, pues ellos tienen en sus propios distritos deudores del Fovissste. Y precisó que la presidenta de esa Comisión, la petista Maricarmen Bernal está de acuerdo con su propuesta. "Me ha dicho Cayetano yo la quiero sacar con el dictamen a favor, pero llegan los asesores de tu grupo y nos dicen que tiene que ir en contra para desecharla. La gente merece una mejor restructuración de sus créditos, la iniciativa dice que la gente debe pagar, pero de una manera justa porque esos créditos son de usura".

Si para los deudores ha sido imposible entrar a Palacio Nacional, para el diputado Cayetano ha sido igual. "Es muy complicado plantear el tema directamente con él. Nosotros no participamos en sus giras ni hemos tenido reunión con él".

-¿Usted pertenece al grupo de Mario Delgado?, se le pregunta.

-Yo soy cercano al pueblo, a la gente. María Delgado tiene corte neoliberal, se agenció la dirigencia de Morena golpeando a Porfirio Muñoz Ledo. Yo crítico esos movimientos y como él tiene piel delgada se enoja y bloquea mi trabajo, responde.

Este diputado no piensa reelegirse ni buscará, afirma, otro cargo de elección el 6 de junio. Por eso teme que de no aprobarse su propuesta antes del 30 de abril, los deudores volverán a quedar entrampados en sus deudas. "Volveré a pedir que dictaminen mi iniciativa y vamos a ver cada quien cómo vota, para saber quién es quién y frente a la reelección. Los vamos a exhibir".

UNA SALIDA

Di Constanzo consideró que el remedio lógico sería que el Fovissste y la constructora absorban el resto de la deuda que los acreditados ya no pueden pagar. O bien que ese monto se divida entre 3 incluyendo al acreditado.

"Al usuario no lo pueden forzar a heredar una deuda porque él firmó un contrato de crédito", dijo. Y señaló que la deuda no puede heredarse a familiares a través de la figura de deudores solidarios, puesto que ese agregado no estaba en el contrato original firmado. "De ser cierto, sería una cláusula abusiva que no estuvo pactada de origen, porque la realidad es que están bajo una deuda que nunca van a acabar de pagar, porque es como una tarjeta bancaria donde al no pagar la totalidad de la mensualidad y sólo pagan una parte o el mínimo, siguen corriendo intereses sobre intereses".