Hijos de Salgado Macedonio y de Morón, ¿herederos de candidaturas?

Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón, a quienes retiraron de las candidaturas de Morena por Guerrero y Michoacán, respectivamente, propondrían a sus propios hijos de cada uno de ellos para sucederlos en las aspiraciones para las gubernaturas.

Para Guerrero, Salgado Macedonio propondría al Comité Ejecutivo Nacional d Morena a su hija, Evelyn Salgado, mientras que Raúl Morón hará lo mismo con su hijo, homónimo, para sucederlos en las candidaturas.

Este martes, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) asestó tres golpes a Morena, el partido en el poder, este martes. En la misma sesión, los magistrados electorales acompañaron el acuerdo de la autoridad electoral que evitará que repita su índice de sobrerrepresentación en la Cámara de Diputados, como lo hizo en 2018.

Este miércoles, en un mitin en Chilpancingo, Guerrero, Salgado Macedonio acató la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de quitarle la candidatura.

"La decisión del Tribunal es inapelable, es el órgano máximo y no hay derecho a amparo y eso es lo que se tiene que legislar en materia electoral y que nos deja la ley en la indefensión, tenemos 48 para sustituir al candidato", dijo Salgado.

Salgado mencionó que interpondrá una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violación a su derecho de ser candidato.

Sobre Michoacán, el pleno de la Sala Superior sumó cinco votos en contra del proyecto de la magistrada Mónica Soto, quien propuso otorgar el registro a Raúl Morón como aspirante e imponer una multa más alta al partido.

La propuesta de Salgado Macedonio es su hija Evelyn Salgado Pineda, mientras que la de Morón, es su hijo homónimo.

Evelyn Salgado, hija del "Toro" que ha sido denunciado por agresiones sexuales

"Me llamo Evelyn Salgado Pineda, no "Juanita". Aquí no hay plan B ni C. Apoyo a mi padre Félix Salgado Macedonio hasta el final, tope a donde tope. Mi padre es insustituible, es único. Un luchador social amado por su familia y su pueblo", publicó en su cuenta de Facebook el 14 de abril.

OTROS QUE ASPIRAN A SUCEDER EN CANDIDATURAS



Luis Walton Aburto, exsenador por Guerrero, exalcalde de Acapulco y exdirigente de Movimiento Ciudadano, podría convertirse en el candidato de Morena a la gubernatura de aquel estado sí el partido así lo decide en próximos días.

Walton sería el único candidato viable entre el listado de aspirantes pues Adela Román y Amílcar Sandoval no lograron el aval del Instituto Nacional Electoral para el registro de su candidatura.

Otra posibilidad para sustituir a Salgado Macedonio es Beatriz Mojica; aunque la paridad de género hizo que para Guerrero fuera para un candidato hombre.

Sobre el caso Michoacán, Cristóbal Arias continúa su campaña como candidato a gobernador por el partido Fuerza por México. Se considera que este instituto político es aliado de Morena desde su nacimiento en octubre 2020.

