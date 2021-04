Hijo de AMLO se va de vacaciones a Aspen; lo tunden en redes

José Ramón López Beltrán, hijo del presidente Andrés Manuel López Obrador, se fue de vacaciones -en plena pandemia de covid-19- a las montañas nevadas de Aspen, en Colorado, Estados Unidos.

El viaje fue evidenciado por la esposa de López Beltrán, Carolyn Adams, quien compartió varias imágenes en su cuenta de Instagram.

El hijo del presidente aprovechó las vacaciones de semana santa para pasar su cumpleaños número 40 en Aspen.

La cuenta de Instagram de Caroly Adams ha evidenciado varios de los viajes que ha realizado con López Beltrán, muchos de ellos en el extranjero y durante la pandemia de covid-19.

Usuarios de redes sociales tundieron a José Ramón, muchas de las críticas alrededor de los viajes de López Beltrán es que contradicen el discurso del presidente de austeridad.

También porque el viaje al extranjero se da en medio de la pandemia de covid-19.

El expresidente Felipe Calderón se subió a las críticas del viaje de José Ramón López Beltrán.

Calderón compartió en su cuenta de Twitter dos post que criticaban el viaje del hijo del presidente.

"¿Qué diferencia hay entre estos juniors 4T con los juniors de los gobiernos neoliberales? Exactamente, ninguna", decía uno de los tuits que compartió el expresidente.











Señala el segundo post: "Me acuerdo cuando el hijo de López Obrador iba de vacaciones con sus novias a Six Flags o Tepetongo y no como ahora que va a Aspen. Bueno, es que eso fue hace mucho, cuando era pobre. Pero todo cambió desde que se volvió millonario".









Lo cierto es que desde que López Obrador llegó a la presidencia, los hijos del presidente han disfrutado de viajes en el extranjero -como José Ramón- y se han convertido en empresarios.

Los hijos de López Obrador presumen de una empresa que vende chocolates y cervezas artesanales.

El cacao de donde proviene el chocolate es sembrado en la "Finca El Rocío", ubicada en el Teapa, Tabasco.

El nombre de la finca, así como del chocolate y la cerveza es en referencia a su difunta madre, Rocío Beltrán Medina.









rgg