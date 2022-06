Higinio Martínez arranca la búsqueda de la candidatura de Morena por el EdoMex

De cara a la elección para renovar la gubernatura del Estado de México, el senador Higinio Martínez aceptó la invitación hecha por "Mexiquenses de Corazón" para encabezar múltiples eventos masivos, en busca de la candidatura de Morena.

El evento realizado en Texcoco, de donde es originario el legislador ante unas 30 mil personas, Martínez Miranda aseguró que es el inicio formal de una tarea de 360 días, para llegar a ese día que millones de mexiquenses harán la declaratoria de su opinión del fin de la negra historia del priismo en el Estado de México.

El morenista aseguró que se necesita antes que todo buscar el consenso, significa que los dirigentes asumamos nuestra responsabilidad ante la proximidad del hecho histórico, y que veamos quien debe ser el protagonista del cambio verdadero, pero para ello se requiere razonar, corazón y mucho interés por este estado. Llegar bien y muy unidos a la designación para saber quién será el protagonista del cambio verdadero, que no debe ser más allá de 3 meses.

Sobre la decisión de postularse como candidato a gobernador por Morena, Higinio Martínez, quien ha acompañado por más de 27 años al presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que será respetuoso y que esperará los tiempos y los mecanismos que establezca el partido.

El texcocano, dijo "quiero mandar mensaje a la gente que no nos escucha, recordarle a la dirigencia nacional, de capa caída PRI y PAN van a intentar con sus fechorías, quedarse al frente otros 6 años, por eso la necesidad de ir en consenso, se tiene que ver con objetividad, sin mezquindades ni egoísmo, para saber quién reúne el perfil, para dar certeza de que el próximo gobierno del Estado de México, será un gobierno de cambio y transformación". Y aseguró que a los preceptos de "No mentir, no robar y no traicionar al pueblo, habrá que añadirle no decepcionar al pueblo".

"Si es posible el cambio, si nos atrevemos a castigar el próximo año, los abusos y el crimen que han cometido durante casi 90 años, esa es la cita para el 2023".

Mañana la dirigencia de Morena realizará el evento "Unidad y movilización para que siga la transformación" en Toluca, la capital del Estado de México, donde dará el banderazo rumbo a la elección del 2023, donde se renovaran las gubernaturas de Coahuila y Estado de México.

Actualmente, el Estado de México está gobernado por Alfredo del Mazo Maza, del Partido de la Revolución Institucional (PRI).

El PRI ha gobernado la entidad mexiquense prácticamente desde su fundación, pero ahora Morena está enfocando hacia el estado con mayor población en el país.

Morena tiene perfilados a tres aspirantes para buscar la gubernatura del Estado de México, uno de ellos el senador, Higinio Martínez, la titular de la SEP, Delfina Gómez y Horacio Duarte, titular de la Agencia Nacional de Aduanas.

















