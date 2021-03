Hermes sueña con conocer el mar; su mamá, con que él supere el cáncer

Hermes Soto Paz tiene sólo seis años de edad y está por enfrentarse por segunda ocasión contra el cáncer, ya que un nuevo tumor apareció en su brazo izquierdo; sin embargo, en el Hospital Infantil de México "Federico Gómez" no le realizaron la resonancia magnética que necesitaba, porque el aparato que tienen no funciona.

Este lunes, los padres de niños con cáncer del Movimiento Nacional por la Salud y la Asociación de Padres de Familia A.C. se manifestaron para exigir que el hospital les dé una solución para la falta de este estudio que requieren los menores como parte de su seguimiento.

Al no haber una respuesta por parte del director general del Hospital Infantil de México, Jaime Nieto, bloquearon avenida Cuauhtémoc a la altura del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Asimismo, denunciaron que continúa el desabasto de medicamentos oncológicos en varias partes del país, como Chiapas y Oaxaca.

A HERMES LE NEGARON LA RESONANCIA EN EL HOSPITAL

Una de las madres que ha estado al pie de lucha desde hace más de dos años es Esperanza Paz, mamá de Hermes. Su hijo fue diagnosticado en 2018 con rabdomiosarcoma alveolar en el antebrazo izquierdo, con metástasis en ganglios axilares.

Desde abril del año pasado estaba en revisión, pero hace poco mientras jugaba con él, su mamá notó que tenía otro tumor, ahora en la parte del biceps. Aunque necesitaba una resonancia magnética, no se la pudieron hacer en el hospital.

"La resonancia de antemano me dijeron que no hay, le realizaron una tomografía, ya que no servía el aparato de la resonancia magnética; sin embargo, ese es el estudio que se le debió haber hecho", dijo Esperanza.

Explicó que el estudio cuesta aproximadamente 17 mil 500 pesos y que incluso ella le planteó al doctor hacer la resonancia por fuera, pero le dijo que no era necesario.

"Incluso yo siento que los mismos médicos no quieren hacerla, prefieren buscar otras alternativas para que nosotros no tengamos de alguna manera cómo justificar lo que está pasando", señaló.

AHORA QUE EL CÁNCER REGRESÓ, ESPERANZA TEME AL DESABASTO

El pequeño Hermes es fanático de Sonic y sueña con conocer el mar, Esperanza espera poder llevarlo antes de que inicie de nuevo el tratamiento. Actualmente, sólo esperan el resultado de la biopsia para saber si el tumor es maligno o benigno.

La joven mamá indicó que no sabe si la recaída de su hijo fue por el desabasto de medicamentos, ya que en tres ocasiones hubo retrasos importantes, pero teme que ahora que tenga que retomarlo nuevamente haya problemas con los fármacos que necesite.

"Claro, es una preocupación, una incertidumbre, más que nada, porque a final de cuentas, a lo mejor antes no sabíamos que esto estaba pasando (el desabasto de medicamentos oncológicos), pero ahora sabemos las consecuencias que puede traer y yo creo que es más nuestro temor a que esto no funcione", expresó.